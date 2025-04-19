«Держат людей без глаз и конечностей»: как Россия ведет войну

Об этом Astra рассказали супруга одного из мужчин, а также адвокат, представляющий интересы двух других военных. Женщина утверждает, что накануне в лагере вспыхнул бунт из-за коррупции: руководство, по ее словам, отпустило нескольких удерживаемых за деньги, а те, не вернувшись вовремя, спровоцировали протест среди остальных.

«Инцидент вчера произошел, потому что некоторых из них отпустили за деньги. И они не вернулись вовремя. И парни подняли бунт. На каком основании кого-то отпускают, у кого есть деньги? У нас, например, денег нет. Но мы здесь не имеем права находиться. Конкретно мы, мой муж, должен дома быть. И они начали штурмовать [руководство], мол почему вы не отпускаете тогда нас», — рассказала Ольга (имя изменено). По ее словам, в палаточном лагере содержатся даже те, кто признан негодным к службе по состоянию здоровья: «Некоторые вообще с категорией „Д“, а у кого-то нет глаза, у кого-то — конечностей».

Адвокат, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что некоторые из удерживаемых находятся на территории комендатуры уже более полугода. Он добавил, что военнослужащим не предоставляется медицинская помощь, а доступ врачей на территорию строго ограничен. «Они живут в палатках. На улице. Находятся они за сеткой рабица. За сетку они не выходят, утром у них построение. Вечернее построение. Все. То есть, это более ста человек, которые ничего не делают, они не служат, не работают», — рассказал адвокат.