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Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам»

война миров
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
15:47 346

Анкара замедляет реализацию контракта с США по закупке и модернизации истребителей F-16, рассчитывая на восстановление своего участия в программе производства многофункциональных истребителей пятого поколения F-35. Вопрос вновь вышел на первый план после телефонного разговора президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Дональдом Трампом 16 марта. Глава турецкого государства призвал президента США пересмотреть решение об исключении Анкары из программы F-35, принятое в 2019 году на фоне приобретения Турцией российских ЗРК С-400.

Этот сигнал к возобновлению диалога стал отправной точкой для нового раунда переговоров между Анкарой и Вашингтоном, в фокусе которых — поиск приемлемой формулы устранения разногласий по поводу ЗРК С-400. Среди рассматриваемых решений — размещение российских комплексов на авиабазе Инджирлик под международным контролем либо их возможное перемещение на будущие турецкие базы в Сирии. Однако оба варианта сопряжены с политическими и дипломатическими сложностями, включая необходимость согласования этих вопросов с Москвой.

Трамп то обещает. Но...

История участия Турции в программе F-35 носит стратегический характер. До 2019 года Анкара не только инвестировала в этот проект, но и обеспечивала производство ряда критически важных компонентов для истребителя. После вывода из страны американских систем ПВО Patriot и отсутствия предложений по их замене, Турция приобрела российские С-400, что вызвало резкое ухудшение отношений с США и исключение Анкары из консорциума.

На сегодняшний день шесть полностью оплаченных истребителей F-35 остаются на американских складах, их дальнейшая судьба пока не определена. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что юридические группы обеих стран изучают возможные правовые механизмы для снятия санкций CAATSA, введённых против Анкары в 2020 году в связи с контрактом на С-400.

Параллельно Анкара рассматривает возможность частичного пересмотра условий сделки по F-16. Первоначально Турция планировала закупить 40 истребителей F-16V, а также модернизировать 79 машин, уже находящихся на вооружении ее ВВС. Общая стоимость сделки достигала 20 миллиардов долларов. Однако к концу 2023 года Турция отказалась от модернизационных комплектов, сократив объём соглашения до 7 миллиардов долларов.

Но Турция не знает, куда деть закупленный "российский хлам" в виде С-400

Как сообщил министр обороны Яшар Гюлер, Анкара уже внесла предоплату в размере 1,4 миллиарда долларов. В кулуарах обсуждается возможность перераспределения этой суммы в пользу восстановления участия в программе F-35. Тем более, что производителем обеих платформ является одна и та же компания - Lockheed Martin.

При этом Турция подчёркивает, что не намерена окончательно отказываться от сделки по F-16. Однако длительные сроки поставок и высокая очередь (включающая ряд стран Восточной Европы) вынуждают Анкару сосредоточиться на решении вопроса по F-35. Согласно имеющимся планам, Турция намерена закупить 40 единиц этого типа истребителей, если договорённости, все-таки, будут достигнуты.

Стратегически этот шаг Анкары обусловлен необходимостью сохранения баланса сил в Восточном Средиземноморье. Греция, основной региональный конкурент Турции, ожидает поставку своих F-35 к 2028 году. В условиях, когда Анкара обладает развитой инфраструктурой военных авиабаз и расширяет военное присутствие в Северной Сирии, необходимость обновления ВВС становится приоритетной задачей национальной безопасности.

Тем временем, уровень противодействия со стороны ряда региональных игроков по-прежнему высок. В частности, Израиль и Греция продолжают активную лоббистскую деятельность в США, чтобы не допустить передачу Турции новейших истребителей.

В этой связи в Анкаре с нетерпением и надеждой ждут итогов предстоящей в Белом доме встречи президентов Эрдогана и Трампа, которые, не исключено, позволят Турции вернуться в программу F-35 и сохранить тем самым геополитический баланс на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.

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