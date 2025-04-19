В Киеве полиция дерется с противниками ЛГБТ

В Киеве 19 апреля произошли стычки между полицией и протестующими против ЛГБТК+ кинофестиваля.

СМИ отмечают, что столкновение полиции произошло с представителями организации «Права молодежь». Они протестовали против ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny в Киеве возле кинотеатра «Жовтень».

По словам очевидцев, митингующие пришли отстаивать «традиционные ценности» к месту, где проходило мероприятие. В конце концов между правоохранителями и митингующими вспыхнула стычка.

По предварительным данным, всех демонстрантов полицейские задержали. Как объяснили правоохранители, это произошло для проверки документов.