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Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг»

ВИДЕО, ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:17 901

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели забил сразу два гола в 30-м туре немецкой второй Бундеслиги, в котором его команда - «Нюрнберг» - принимала «Падерборн».

Уже на 2-й минуте азербайджанский форвард поразил ворота гостей. Правда, затем футболисты «Падерборна» забили трижды и вели 3:1. Гол Махира на 90+3-й минуте лишь слегка добавил интриги в концовке матча. «Нюрнберг» проиграл 2:3.

Однако автор дубля Эмрели, безусловно, может внести эту игру в свой актив. На его счету уже семь голов в официальных матчах за «Нюрнберг».

Махир забивает во втором матче подряд. 12 апреля он после 5-месячной голевой засухи отличился в игре с «Кайзерслаутерном».

«Нюрнберг» с 44 очками занимает 8-е место, на 4 очка отставая от третьей строчки, которая дает право принять участие в переходных матчах за выход в первую Бундеслигу.

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