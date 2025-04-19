Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг»

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели забил сразу два гола в 30-м туре немецкой второй Бундеслиги, в котором его команда - «Нюрнберг» - принимала «Падерборн».

Уже на 2-й минуте азербайджанский форвард поразил ворота гостей. Правда, затем футболисты «Падерборна» забили трижды и вели 3:1. Гол Махира на 90+3-й минуте лишь слегка добавил интриги в концовке матча. «Нюрнберг» проиграл 2:3.

Два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг» pic.twitter.com/r99ZalIpPI — Elmir Aliyev (@ElmirAliyev82) April 19, 2025

Однако автор дубля Эмрели, безусловно, может внести эту игру в свой актив. На его счету уже семь голов в официальных матчах за «Нюрнберг».

Махир забивает во втором матче подряд. 12 апреля он после 5-месячной голевой засухи отличился в игре с «Кайзерслаутерном».