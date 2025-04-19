Алиев готовится к Си Цзиньпину

Баку готовится к официальному визиту президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику. Этот визит, безусловно, станет историческим этапом в укреплении азербайджано-китайских отношений, которые в последние годы развиваются особенно активно. С 2020 года Пекин демонстрирует устойчивый интерес к расширению своего влияния на Южном Кавказе. И хотя изначально речь шла преимущественно об экономических инициативах, сегодня КНР всё увереннее позиционирует себя как политический игрок в регионе. В ближайшие годы Китай, по всей видимости, намерен занять здесь более устойчивые и масштабные позиции.

События и сигналы На прошедшей неделе в Баку президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты от нового посла КНР в Азербайджане госпожи Лу Мэй. Накануне состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а в Пекине прошла инвестиционная конференция, завершившаяся подписанием сразу тринадцати соглашений о сотрудничестве. Очевидно, столь насыщенный график двусторонних мероприятий — это прямая прелюдия к визиту главы азербайджанского государства в Китай. Причины активности Пекина кроются как во внешнеполитических изменениях, так и во внутренней логике китайской стратегии. На фоне охлаждения интереса Баку и Тбилиси к европейскому вектору, растущего вовлечения России в конфликт в Украине, а также усилий Азербайджана и Грузии по развитию «Срединного коридора» Китай стремится зафиксировать своё присутствие в регионе. Дополнительным стимулом является и продолжающееся торгово-тарифное противостояние с США, которое вынуждает КНР искать надёжные каналы поставок продовольствия и других ресурсов.

Азербайджан в фокусе китайской интеграционной стратегии На заседании межправительственной комиссии в Баку особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах промышленности, нефтехимии, зелёной энергетики и цифровой трансформации. Сопредседатели — вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель министра коммерции КНР Линь Цзи — подтвердили значение Декларации о стратегическом партнёрстве, подписанной лидерами двух стран в июле 2024 года. Показателен и инвестиционный дисбаланс: азербайджанские вложения в китайскую экономику составляют около 2,1 миллиарда долларов (включая средства Госнефтефонда), тогда как китайские инвестиции в Азербайджан — 942 миллиона. Принимая во внимание гигантские масштабы китайской экономики, такая диспропорция представляется закономерной. Тем не менее, развитие транспортных связей демонстрирует позитивную динамику. Благодаря запуску контейнерных блок-поездов по маршруту Сиань – Баку товарооборот между странами в 2024 году вырос на 21 процент, достигнув 3,7 миллиарда долларов. Для сравнения, товарооборот с Россией составляет 4,8 миллиарда. Однако темпы роста китайского направления обгоняют российские - средний квартальный прирост составляет 30 с Китаем против 10 процентов с РФ. По итогам первого квартала 2025 года объём китайско-азербайджанской торговли увеличился на 37 процентов и превысил 1 миллиард долларов. В текущем году ожидается прохождение до 700 блок-поездов (в каждом — 60–70 контейнеров). А передача порта Алят в оперативное управление ADY позволит оптимизировать логистику и на Каспии.

Визовая либерализация+аграрный экспорт Для азербайджанского агропрома китайский рынок представляет исключительный интерес. Пекин демонстрирует готовность принимать продукцию в широком ассортименте и объёмах — от гранатов и вина до мяса птицы, орехов и миндаля. Однако для выхода на китайский рынок местному бизнесу предстоит освоить сложную систему взаимодействия, включающую как деловые ритуалы, так и налогово-правовые аспекты. Учитывая эти сложности, Азербайджан в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан КНР на год — с 20 июля 2024-го по 20 июля 2025-го. Китайские граждане могут находиться в стране до 30 дней за один визит, но не более трёх раз за указанный период. По информации, во время визита президента И.Алиева между Китаем и Азербайджаном будет установлен паритетный режим или даже полноценный безвиз. Анаклия – вишенка на китайском торте Интерес Китая к региону начал формироваться только в 2010-х годах. Вначале Пекин в рамках своей стратегии расширения глобального присутствия изучал потенциал региона, в том числе Азербайджана. Одним из первых конкретных шагов стало подписание соглашения о зоне свободной торговли с Грузией в 2018 году, что освободило более 90 процентов наименований товаров от пошлин. Однако китайский импорт не занял в Грузии лидирующих позиций, уступая Турции, США и России. Но основным приоритетом Пекина остаётся инфраструктура. Так, в 2021 году компания China Railway Tunnel Group приступила к строительству 9-километрового тоннеля на участке Квешети–Коби в Грузии - критически важного отрезка Военно-Грузинской дороги для зимнего сообщения. А в сентябре 2024-го начались работы по строительству порта Анаклия на Черном море. Планируется, что 49 процентов акций нового порта будет продано консорциуму во главе с китайскими структурами.