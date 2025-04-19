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Алиев готовится к Си Цзиньпину

новый поворот
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
17:11 1249

Баку готовится к официальному визиту президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику. Этот визит, безусловно, станет историческим этапом в укреплении азербайджано-китайских отношений, которые в последние годы развиваются особенно активно.

С 2020 года Пекин демонстрирует устойчивый интерес к расширению своего влияния на Южном Кавказе. И хотя изначально речь шла преимущественно об экономических инициативах, сегодня КНР всё увереннее позиционирует себя как политический игрок в регионе. В ближайшие годы Китай, по всей видимости, намерен занять здесь более устойчивые и масштабные позиции.

На фоне охлаждения интереса Баку и Тбилиси к европейскому вектору, растущего вовлечения России в конфликт в Украине, а также усилий Азербайджана и Грузии по развитию «Срединного коридора» Китай стремится зафиксировать своё присутствие в регионе

События и сигналы

На прошедшей неделе в Баку президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты от нового посла КНР в Азербайджане госпожи Лу Мэй. Накануне состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а в Пекине прошла инвестиционная конференция, завершившаяся подписанием сразу тринадцати соглашений о сотрудничестве.

Очевидно, столь насыщенный график двусторонних мероприятий — это прямая прелюдия к визиту главы азербайджанского государства в Китай. Причины активности Пекина кроются как во внешнеполитических изменениях, так и во внутренней логике китайской стратегии.

На фоне охлаждения интереса Баку и Тбилиси к европейскому вектору, растущего вовлечения России в конфликт в Украине, а также усилий Азербайджана и Грузии по развитию «Срединного коридора» Китай стремится зафиксировать своё присутствие в регионе. Дополнительным стимулом является и продолжающееся торгово-тарифное противостояние с США, которое вынуждает КНР искать надёжные каналы поставок продовольствия и других ресурсов.

Накануне визита в Баку появился новый посол Китая - госпожа Лу Мэй

Азербайджан в фокусе китайской интеграционной стратегии

На заседании межправительственной комиссии в Баку особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах промышленности, нефтехимии, зелёной энергетики и цифровой трансформации. Сопредседатели — вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель министра коммерции КНР Линь Цзи — подтвердили значение Декларации о стратегическом партнёрстве, подписанной лидерами двух стран в июле 2024 года.

Показателен и инвестиционный дисбаланс: азербайджанские вложения в китайскую экономику составляют около 2,1 миллиарда долларов (включая средства Госнефтефонда), тогда как китайские инвестиции в Азербайджан — 942 миллиона. Принимая во внимание гигантские масштабы китайской экономики, такая диспропорция представляется закономерной.

Тем не менее, развитие транспортных связей демонстрирует позитивную динамику. Благодаря запуску контейнерных блок-поездов по маршруту Сиань – Баку товарооборот между странами в 2024 году вырос на 21 процент, достигнув 3,7 миллиарда долларов. Для сравнения, товарооборот с Россией составляет 4,8 миллиарда. Однако темпы роста китайского направления обгоняют российские - средний квартальный прирост составляет 30 с Китаем против 10 процентов с РФ.

По итогам первого квартала 2025 года объём китайско-азербайджанской торговли увеличился на 37 процентов и превысил 1 миллиард долларов. В текущем году ожидается прохождение до 700 блок-поездов (в каждом — 60–70 контейнеров). А передача порта Алят в оперативное управление ADY позволит оптимизировать логистику и на Каспии.

Китайцы в Баку: расширяются торговые связи

Визовая либерализация+аграрный экспорт

Для азербайджанского агропрома китайский рынок представляет исключительный интерес. Пекин демонстрирует готовность принимать продукцию в широком ассортименте и объёмах — от гранатов и вина до мяса птицы, орехов и миндаля. Однако для выхода на китайский рынок местному бизнесу предстоит освоить сложную систему взаимодействия, включающую как деловые ритуалы, так и налогово-правовые аспекты.

Учитывая эти сложности, Азербайджан в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан КНР на год — с 20 июля 2024-го по 20 июля 2025-го. Китайские граждане могут находиться в стране до 30 дней за один визит, но не более трёх раз за указанный период. По информации, во время визита президента И.Алиева между Китаем и Азербайджаном будет установлен паритетный режим или даже полноценный безвиз.

Анаклия – вишенка на китайском торте

Интерес Китая к региону начал формироваться только в 2010-х годах. Вначале Пекин в рамках своей стратегии расширения глобального присутствия изучал потенциал региона, в том числе Азербайджана. Одним из первых конкретных шагов стало подписание соглашения о зоне свободной торговли с Грузией в 2018 году, что освободило более 90 процентов наименований товаров от пошлин. Однако китайский импорт не занял в Грузии лидирующих позиций, уступая Турции, США и России.

Но основным приоритетом Пекина остаётся инфраструктура. Так, в 2021 году компания China Railway Tunnel Group приступила к строительству 9-километрового тоннеля на участке Квешети–Коби в Грузии - критически важного отрезка Военно-Грузинской дороги для зимнего сообщения. А в сентябре 2024-го начались работы по строительству порта Анаклия на Черном море. Планируется, что 49 процентов акций нового порта будет продано консорциуму во главе с китайскими структурами.

Китайцы всюду... и на Кавказе. Порт Анаклия, который китайцы вырвали из рук американцев

Китай заходит на Южный Кавказ позднее других глобальных игроков, но действует последовательно и более энергично. Его ключевое отличие — отказ от претензий на силовую роль. Пекин не навязывает политическую модель и, в отличие от России и Турции, не стремится выступать «региональным арбитром».

Вместо этого КНР делает ставку на сбалансированное развитие региона, не выдвигая фаворитов по религиозным, этническим или политическим признакам. Идеальным партнёром Пекин видит страну «среднего масштаба», обладающую транзитным потенциалом, энергетическими ресурсами и индустриальной базой.

В этом контексте ставка на Азербайджан, особенно в последующей связке с Грузией, выглядит вполне логичной: этот геоэкономический макрорегион способен обеспечить устойчивость китайского экономического присутствия на Южном Кавказе.

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