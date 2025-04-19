USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

Эрдоган бьет в набат: Население Турции будет сокращаться

17:30 533

Численность населения Турции перейдет от роста к сокращению через десять лет, это угроза для республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нашу страну и нацию ожидает тревожное будущее с точки зрения численности населения. Даже самые оптимистичные прогнозы показывают, что через 10 лет численность населения Турции перейдет от роста к сокращению»,- сказал Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле.

По его словам, «это большая угроза для страны, чем война».

«Мы приняли ряд мер для увеличения численности населения, но не стоит забывать, что речь идет о видении цивилизации за пределами материальных стимулов»,- отметил Эрдоган.

По состоянию на конец 2024 года численность детей и подростков в возрасте до 17 лет в Турции составила 21,8 миллиона человек, то есть 25,5% населения страны. Такие данные привел Турецкий институт статистики (TÜİK), передало в пятницу госагентство Anadolu. Согласно результатам адресной системы регистрации жителей, население республики на конец прошлого года составило 85,6 миллиона человек, при этом в то же время 51,3% граждан детского и подросткового возраста составляли мальчики и 48,7% - девочки. Для сравнения, по данным ООН, в 1970 году дети составляли 48,5% населения Турции. В 1990 году этот показатель сократился до 41,8%.

Согласно прогнозам, в 2030 году турецкая детская часть населения сократится до 22,1%, в 2040 году - до 17,9%, в 2060 году - до 16,9%, в 2080 году - до 15,2%, а в 2100 году - до 14,5%.

Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
17:34 595
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам»
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам» война миров
15:47 2282
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых haqqin.az из зала суда
03:19 10828
Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг»
Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг» ВИДЕО, ФОТО
17:17 905
Путин объявил перемирие
Путин объявил перемирие обновлено 17:47
17:47 6319
Иран с Трампом в Омане. Что-то нравится Путину, а что-то нет
Иран с Трампом в Омане. Что-то нравится Путину, а что-то нет наша аналитика
14:20 1903
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского haqqin.az из зала суда
02:48 8367
Азербайджан протягивает Грузии братскую руку
Азербайджан протягивает Грузии братскую руку ОБНОВЛЕНО 15:42
15:42 3866
«Держат людей без глаз и конечностей»: как Россия ведет войну
«Держат людей без глаз и конечностей»: как Россия ведет войну
15:20 2230
Азербайджан ждет паса от Армении
Азербайджан ждет паса от Армении ОБНОВЛЕНО 15:44
15:44 2444
Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия
Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия
14:31 3092

ЭТО ВАЖНО

Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
17:34 595
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам»
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам» война миров
15:47 2282
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых haqqin.az из зала суда
03:19 10828
Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг»
Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг» ВИДЕО, ФОТО
17:17 905
Путин объявил перемирие
Путин объявил перемирие обновлено 17:47
17:47 6319
Иран с Трампом в Омане. Что-то нравится Путину, а что-то нет
Иран с Трампом в Омане. Что-то нравится Путину, а что-то нет наша аналитика
14:20 1903
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского haqqin.az из зала суда
02:48 8367
Азербайджан протягивает Грузии братскую руку
Азербайджан протягивает Грузии братскую руку ОБНОВЛЕНО 15:42
15:42 3866
«Держат людей без глаз и конечностей»: как Россия ведет войну
«Держат людей без глаз и конечностей»: как Россия ведет войну
15:20 2230
Азербайджан ждет паса от Армении
Азербайджан ждет паса от Армении ОБНОВЛЕНО 15:44
15:44 2444
Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия
Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия
14:31 3092
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться