Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности столкновения с израильскими боевыми самолетами в небе над Сирией.

Фидан отметил, что такая вероятность существует, и поэтому Турция ведет переговоры с Израилем.

«Военные самолеты Турции и Израиля летают в Сирию и обратно. Чтобы избежать взаимных проблем, в прошлом у нас был механизм, созданный с США и Россией. Необходимо включить Израиль в этот механизм. Контакты в технических рамках для этого — нормальная практика», — подчеркнул министр.

Напомним, что Турция и Израиль ранее встречались в Азербайджане для обсуждения урегулирования проблем в Сирии.