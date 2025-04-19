Министр энергетики на презентации проекта газификации албанского города Корча

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в мероприятии, посвященном презентации проекта газификации албанского города Корча - проекта «Нур». В ходе церемонии, на которой также присутствовали премьер-министр Албании Эди Рама, заместитель премьер-министра - министр инфраструктуры и энергетики Белинда Баллуку, мэр города, депутаты парламента и исполнительный директор компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров, была представлена презентация о развитии проекта и последующих шагах.

Выступая на мероприятии, министр энергетики Парвиз Шахбазов оценил этот проект как проявление стратегического видения и решений, служащих развитию основанных на дружбе глав обоих государств партнерских отношений, а также как важный результат азербайджано-албанских отношений высокого уровня и энергетического сотрудничества. Министр подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение развитию двусторонних отношений во всех сферах, и отметил энергетическую сферу как стратегическое направление этого сотрудничества.

«Поддержка президента Азербайджана Ильхама Алиева в реализации этой инициативы неоценима. Он является самым большим другом албанского народа. Этот проект приходится на очень важный и стратегический период для Албании. Сейчас Албания на пороге превращения в страну с самым высоким объемом производства энергии в регионе. Успешная реализация такого стратегического проекта возможна только при международном сотрудничестве. Мы ожидаем, что этот проект, который является показателем нашей дружбы с Азербайджаном, будет реализован до конца 2026 года и население Корчи будет обеспечено газом», - сказал премьер-министр Эди Рама.

Было отмечено, что Азербайджан и Албания, как члены Южного газового коридора, успешно сотрудничают в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации энергопоставок, и за этот период через территорию Албании на европейские рынки было доставлено 45,5 млрд кубометров азербайджанского природного газа. Было отмечено, что география газоснабжения Европы будет расширяться, как подчеркивал и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В этом процессе особую роль играет деятельность Азербайджана по созданию газораспределительной инфраструктуры европейских стран, и в этом контексте Албания является страной, которой Азербайджан придает значение.

«Проект газификации в городе Корча будет реализован SOCAR за счет инвестиций Азербайджана. Этот проект, являющийся первым шагом в развитии газовой инфраструктуры Албании, имеет стратегическое и символическое значение. Проект диверсифицирует энергоснабжение Албании, поддержит климатическую повестку и внесет вклад в достижение целей декарбонизации. Эта инициатива также поддержит расширение возможностей энергетического выхода, а также снижение зависимости от традиционных видов топлива, таких как уголь и дрова. Албания превратится не только в транзитную страну, но и страну, принимающую и потребляющую газ», - заявил министр Парвиз Шахбазов.

Он подчеркнул, что энергетическое партнерство Азербайджана и Албании обладает большим потенциалом для расширения в сфере зеленой энергетики, и отметил, что совместные усилия в рамках межправительственной комиссии также направлены на реализацию этих возможностей, осуществление инфраструктурных проектов и поощрение взаимных инвестиций.

На мероприятии было положительно оценено начало деятельности офиса SOCAR Gas Albania после подписания в ноябре прошлого года в Баку меморандума о взаимопонимании между SOCAR, Министерством инфраструктуры и энергетики Албании и компанией Albgaz в рамках COP и была отмечена важность ускорения процессов по следующему этапу.