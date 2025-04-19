Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО

Украина не станет частью НАТО, вопрос вступления Киева в альянс не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Украина не станет частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года, когда [посол США в РФ в 2005-2008 гг. Уильям] Бернс сказал [занимавшей пост госсекретаря США в 2005-2009 гг.] Кондолизе Райс, что это недостижимая цель», - отметил Келлог в эфире телеканала Fox News.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что несмотря на желание президента Владимира Зеленского, чтобы Украина вступила в НАТО, этого никогда не произойдет.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, в четверг Вашингтон представил союзникам в Париже предложения по мирному урегулированию между Россией и Украиной. Среди них отказ от обсуждения членства Киева в НАТО и ослабление санкций против РФ.