USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО

18:34 780

Украина не станет частью НАТО, вопрос вступления Киева в альянс не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Украина не станет частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года, когда [посол США в РФ в 2005-2008 гг. Уильям] Бернс сказал [занимавшей пост госсекретаря США в 2005-2009 гг.] Кондолизе Райс, что это недостижимая цель», - отметил Келлог в эфире телеканала Fox News.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что несмотря на желание президента Владимира Зеленского, чтобы Украина вступила в НАТО, этого никогда не произойдет.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, в четверг Вашингтон представил союзникам в Париже предложения по мирному урегулированию между Россией и Украиной. Среди них отказ от обсуждения членства Киева в НАТО и ослабление санкций против РФ.

ВСУ продвинулись в Белгороде
ВСУ продвинулись в Белгороде
19:50 415
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
17:11 3303
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль? главное на этот час
12:30 5100
Протесты в Турции вспыхнули с новой силой
Протесты в Турции вспыхнули с новой силой ВИДЕО
18:57 1410
Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными
Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными
18:57 1114
Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО
Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО
18:34 781
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
17:34 2062
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам»
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам» война миров
15:47 3362
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых haqqin.az из зала суда
03:19 11341
Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг»
Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг» ВИДЕО, ФОТО
17:17 2125
Путин объявил перемирие. Реакция Зеленского
Путин объявил перемирие. Реакция Зеленского обновлено 19:11
19:11 9233

ЭТО ВАЖНО

ВСУ продвинулись в Белгороде
ВСУ продвинулись в Белгороде
19:50 415
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
17:11 3303
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль? главное на этот час
12:30 5100
Протесты в Турции вспыхнули с новой силой
Протесты в Турции вспыхнули с новой силой ВИДЕО
18:57 1410
Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными
Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными
18:57 1114
Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО
Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО
18:34 781
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
17:34 2062
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам»
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам» война миров
15:47 3362
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых haqqin.az из зала суда
03:19 11341
Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг»
Сразу два гола Махира Эмрели в матче за «Нюрнберг» ВИДЕО, ФОТО
17:17 2125
Путин объявил перемирие. Реакция Зеленского
Путин объявил перемирие. Реакция Зеленского обновлено 19:11
19:11 9233
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться