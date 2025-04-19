Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными

По 246 военных с каждой стороны (в общей сложности — 492 человека) вернулись домой в рамках нового обмена, приуроченного к Пасхе.

Россия и Украина в субботу, 19 апреля, провели самый крупный обмен военнопленными. Посредником в этой гуманитарной акции выступили Объединенные Арабские Эмираты.

«19 апреля текущего года в результате переговорного процесса были возвращены 246 российских военнопленных. Взамен переданы 246 военнослужащих ВСУ», - сообщили в Минобороны России.

В информации отмечается, что Москва передала Киеву 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Накануне о подготовке обмена написало Reuters. Агентство отметило, что до сегодняшнего дня стороны передали друг другу более 3,2 тыс. человек при посредничестве ОАЭ.

Предыдущий, третий с начала 2025 года обмен состоялся в марте по формуле «175 на 175».