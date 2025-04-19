Протесты в Турции вспыхнули с новой силой

В турецком Йозгате проходит крупный митинг в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
В митинге принимает участие лидер оппозиции Озгюр Озель, который приехал туда на тракторе, как и обещал.
Сегодня турецким протестам уже исполняется месяц. Они начались 19 марта, с момента задержания Имамоглу силовиками.
Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingimizi gerçekleştiriyoruz https://t.co/l9o2Z4cqjs— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 19, 2025
Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez. Adalet ilen idare edilir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 19, 2025
Hor görülen çiftçi, yok sayılan köylü Yozgat’tan başlayıp hesap soracak!
Milletin istikbalini, milletin azim ve kararı kurtaracak.
Sandıktan korkan darbeciler değil, millet kazanacak! pic.twitter.com/prxjuf0ZA9