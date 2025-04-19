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Протесты в Турции вспыхнули с новой силой

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В турецком Йозгате проходит крупный митинг в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В митинге принимает участие лидер оппозиции Озгюр Озель, который приехал туда на тракторе, как и обещал.

Сегодня турецким протестам уже исполняется месяц. Они начались 19 марта, с момента задержания Имамоглу силовиками.

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