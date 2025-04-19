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Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай

наша аналитика
Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az
19:13 677

Любая затяжная торговая война между США и Китаем повлияет на цены на нефть Ближнего Востока, нарушит цепочки поставок и сократит иностранные инвестиции.

Когда в США чихнут – в экономиках стран Ближнего Востока эпидемия простудных заболеваний начинается. И эту нехитрую истину Дональд Трамп подтверждает прямо сейчас, начав тарифную войну с Китаем.

Стоило Вашингтону объявить о новых антикитайских тарифах – и финансовый рынок Дубая упал на 5%, фондовая биржа Абу-Даби упала на 4%, а фондовая биржа Tadawul в Саудовской Аравии упала более чем на 6% на торгах, в то время как Saudi Aramco показала потери более чем на 5%.

Стоило Вашингтону объявить о новых антикитайских тарифах – и финансовый рынок Дубая упал на 5%

Конечно, главное беспокойство связано с ценами на нефть. Текущая цена, чуть более $64,65 (на момент публикации) -  намного ниже цены безубыточности для производителей, нефть марки Brent упала почти на 30% по сравнению с прошлым годом, когда она превышала $90. Но здесь страны региона уже нашли решение – будем продавать больше, компенсируя снижение цены повышением объемов продаж.

Правда, при этом ОПЕК с его принципом регулирования цен придется забыть. Но это мало кого  по большому-то счету волнует. Раз все пошло именно так – тут уж не до иллюзорной общности арабских производителей – каждый сам за себя, и каждый выживает в одиночку. Кто-то, как Катар, за счет природного газа, цена которого все же меньше зависит от американских экзерсисов. Кто-то, как Эмираты, за счет того, что им удалось провести частичную диверсификацию собственной экономики за счет торговли, туризма и финансовых услуг.

Саудитам придется посложнее – но у них отношения с Китаем давно отлажены. И интенсифицировать их в качестве предохранения политике Трампа - дело нескольких дней, достаточно активировать уже подписанные с китайцами протоколы. Которые, как сегодня выясняется, подписывались, что называется, «на вырост», на случай непредсказуемых ситуаций, как говорится – «черных лебедей», которых запустит Вашингтон. Что-что, а от надежд на Америку саудитов американский политикум отучил напрочь – мало ли что им в голову взбредет, лучше подстраховаться.

Страны Ближнего Востока уже сейчас готовы диверсифицировать свои торговые отношения и снизить зависимость от США

Страны Ближнего Востока сейчас находятся в активном поиске противоядия от действий Трампа. И его тарифная война «в долгосрочной перспективе нанесет огромный ущерб интересам США в регионе, поскольку никто не будет доверять США в отношении экономических отношений и начнет искать что-то другое, будь то ЕС или Китай», - считают местные эксперты.

Страны Ближнего Востока уже сейчас готовы диверсифицировать свои торговые отношения и снизить зависимость от США. И это неприятный сюрприз для Трампа, который искренне считал, что уж кто-кто, а Ближний Восток, а уж тем более монархии Залива безоговорочно поддержат его в тарифных войнах против Китая.

Десять лет назад – вполне может быть. Это бы сработало на 100%.  Но с тех пор Китай пустил на Ближнем Востоке глубокие корни. Причем в самом чувствительном секторе, в экономике. Его инвестиционные программы в странах региона являются весьма привлекательными для местных политических элит. В то время как политику Трампа они просто не понимают, не видя в ней логики.

И чем больше будет давить Трамп на Китай, тем больше страны региона будут стремиться к интенсификации связей с ним. По той простой причине, что тараканы в голове у Трампа – фактор абсолютной неопределенности. А Пекин в нынешних условиях – просто островок стабильности. И постоянно это демонстрирует.

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