Напряженность между Францией и Израилем растет

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью британской газете The Telegraph предостерег от намерения Франции в одностороннем порядке признать палестинское государство и заявил, что такой шаг может привести к решительной реакции Израиля.

«Я надеюсь, что Франция не признает палестинское государство. Мы слышим от французов, что окончательное решение еще не принято, но я считаю, что такой шаг станет серьезной ошибкой с их стороны», - сказал израильский министр.

«Они потеряют региональное влияние, подорвут свой дипломатический статус и не смогут создать палестинское государство посредством этого надуманного решения», - подчеркнул Саар.

Глава МИД Израиля подчеркнул, что многие страны уже признавали палестинское государство в прошлом, но это не изменило реальности на местах. По его словам, такое признание лишь вредит перспективам будущих переговоров. «Такой шаг уменьшит шансы на достижение мира и стабильности в регионе», - сказал он.

Саар также предупредил, что Израиль может ответить собственными односторонними действиями, если Франция решит признать палестинское государство. «Такое решение загонит Израиль в угол и вынудит его предпринять шаги в ответ. Если кто-то попытается заранее определить результаты будущих переговоров, то мы тоже можем отреагировать», - добавил он.