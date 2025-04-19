Азербайджан готовится к 2027 году…

Азербайджан готовится к новому витку инвестиционной активности в нефтегазовом секторе. В течение 2027–2029 годов страна рассчитывает привлечь как внутренние, так и внешние инвестиции в объёмах, которые будут задавать тон всей экономике.
Как сообщает haqqin.az, этот курс поддерживает и одна из наиболее авторитетных мировых консалтинговых компаний — Boston Consulting Group (BCG).
Согласно прогнозам, уже в 2026 году в нефтегазовую отрасль Азербайджана будет вложено около 7 миллиардов манатов — пока менее трети всех инвестиций в экономику. Но дальше начинается движение вверх: 7,6 миллиарда в 2027 году, 8,6 миллиарда — в 2028-м и 8,8 миллиарда - в 2029-м году. Другими словами, доля этой отрасли снова становится определяющей.
Динамика инвестиций объяснима, ведь в разработке находится новая платформа на месторождении «Шах-Дениз», стартует вторая фаза «Апшерона», а также другие инициативы SOCAR и её международных партнёров. Азербайджан делает ставку на уверенное и технологичное развитие.
«У страны есть около 50 миллиардов баррелей пока не извлечённых углеводородов, которыми нужно разумно распоряжаться», - говорит управляющий директор BCG в Азербайджане Владимир Рогов. По его мнению, в условиях мировой энергетической перестройки Азербайджан делает верную ставку, активно используя то, что приносит доходы уже сейчас, и вкладывая эти ресурсы в будущее, в том числе в зелёную энергетику.
«Страна не просто адаптируется к глобальным трендам, она формирует собственную стратегию устойчивости, - подчеркивает Рогов. - Инвестиции в возобновляемые источники энергии не идут вразрез с нефтегазом, напротив, они работают в связке. Чистая энергия — это способ сохранить и грамотно использовать традиционные ресурсы, наращивая экспорт и закрепляя статус Азербайджана, как важного игрока на энергетической карте мира. Главное — сохранять баланс и чётко понимать, как и зачем принимаются инвестиционные решения».
Аналитики BCG уверены: глобальную нефтегазовую отрасль ждет серьёзная встряска. По их оценкам, к 2030 году в неё может быть вложено до 4,6 триллиона долларов, причем половину этой суммы инвестируют сами компании.
Пока же мир живёт в ожидании — все еще неясны окончательные шаги США в тарифной политике, нет также полной ясности относительно энергетической стратегии Китая. Всё это держит мировой рынок в напряжении.
В таких условиях эксперты BCG советуют нефтяным компаниям готовиться к нескольким сценариям одновременно. Гибкость, точные расчёты, продуманная логистика и умелое управление затратами становятся критически важными. BCG призывает бизнес быть ближе к поставщикам, лучше управлять рисками в цепочках поставок и активнее использовать аналитику.
«Периоды турбулентности — не повод для ступора, а шанс сыграть на опережение, - отмечается в исследовании BCG. - Именно сейчас трейдеры могут выйти вперёд, если сумеют вовремя уловить сигналы спроса и выстроить грамотную логистику. А компании, которые ведут разведку и добычу, должны быть особенно чувствительны к рынку и при необходимости быстро менять графики работ, чтобы не терять ни времени, ни средств. Оптимизация, устойчивость и дальновидность — вот три кита, на которых Азербайджан может построить в ближайшее десятилетие свой энергетический успех. Пока мировые рынки ищут точку равновесия, страна делает ставку на чёткую стратегию и гибкость. И это может стать её главным преимуществом».