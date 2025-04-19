Азербайджан готовится к 2027 году…

Азербайджан готовится к новому витку инвестиционной активности в нефтегазовом секторе. В течение 2027–2029 годов страна рассчитывает привлечь как внутренние, так и внешние инвестиции в объёмах, которые будут задавать тон всей экономике. Как сообщает haqqin.az, этот курс поддерживает и одна из наиболее авторитетных мировых консалтинговых компаний — Boston Consulting Group (BCG). Согласно прогнозам, уже в 2026 году в нефтегазовую отрасль Азербайджана будет вложено около 7 миллиардов манатов — пока менее трети всех инвестиций в экономику. Но дальше начинается движение вверх: 7,6 миллиарда в 2027 году, 8,6 миллиарда — в 2028-м и 8,8 миллиарда - в 2029-м году. Другими словами, доля этой отрасли снова становится определяющей.

Динамика инвестиций объяснима, ведь в разработке находится новая платформа на месторождении «Шах-Дениз», стартует вторая фаза «Апшерона», а также другие инициативы SOCAR и её международных партнёров. Азербайджан делает ставку на уверенное и технологичное развитие. «У страны есть около 50 миллиардов баррелей пока не извлечённых углеводородов, которыми нужно разумно распоряжаться», - говорит управляющий директор BCG в Азербайджане Владимир Рогов. По его мнению, в условиях мировой энергетической перестройки Азербайджан делает верную ставку, активно используя то, что приносит доходы уже сейчас, и вкладывая эти ресурсы в будущее, в том числе в зелёную энергетику. «Страна не просто адаптируется к глобальным трендам, она формирует собственную стратегию устойчивости, - подчеркивает Рогов. - Инвестиции в возобновляемые источники энергии не идут вразрез с нефтегазом, напротив, они работают в связке. Чистая энергия — это способ сохранить и грамотно использовать традиционные ресурсы, наращивая экспорт и закрепляя статус Азербайджана, как важного игрока на энергетической карте мира. Главное — сохранять баланс и чётко понимать, как и зачем принимаются инвестиционные решения».