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США готовят новую встречу с Россией

20:51 627

Администрация президента США Дональда Трампа хотела бы провести еще одну встречу между спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и представителями России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров по мирному урегулированию между Россией и Украиной.

«Администрация Трампа одновременно [со встречей между представителями Европы и Киева в Лондоне] планирует еще одну встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этому предложению», — говорится в материале.

По словам источника, во время встречи в Лондоне участники обсудят вариант мирного соглашения.

В издании со ссылкой на инсайдера также отметили, что администрация Трампа готова признать контроль РФ над Крымом в рамках потенциальной сделки по прекращению войны в Украине. Источник также утверждает, что предложение США также предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта.

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