Орбан: Прием Украины в ЕС приведет к бесконечной войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) приведет к бесконечной войне. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Правительство Венгрии выступило против поспешного приема Украины в ЕС.

По мнению Орбана, Брюссель хочет присоединить к союзу страну без четких границ, суверенитета и функционирующей экономики.

Он заявил, что, если Украина вступит в ЕС, европейским налогоплательщикам придется финансировать ее армию в течение десятилетий. «Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», — заявил он.