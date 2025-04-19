Итальянская гимнастка и команда Болгарии победили на Кубке мира в Баку

На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку сегодня определились победительницы в многоборье.
В индивидуальных соревнованиях в упорнейшей борьбе лучшей стала итальянка София Рафаэлли (113,400 балла) - многократная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады в Париже.
Серебро у украинки Таисии Онофрийчук (113,250), бронза у болгарски Стиляны Николовой (113,150).
Азербайджанская гимнастка Камилла Сейидзаде с показателем 98,600 заняла 25-ю позицию.
Захра Джафарова (94,900) стала 36-й среди 65 участниц.
В соревнованиях групп, где азербайджанская команда не участвует из-за травмы одной из спортсменок, призерами стали Болгария (53,400), Китай (51,850) и Украина (48,250).
Завтра, в заключительный день Кубка мира, пройдут отдельные финалы.