Итальянская гимнастка и команда Болгарии победили на Кубке мира в Баку

На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку сегодня определились победительницы в многоборье.

В индивидуальных соревнованиях в упорнейшей борьбе лучшей стала итальянка София Рафаэлли (113,400 балла) - многократная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады в Париже.