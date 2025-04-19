«Карабах» разгромил «Нефтчи» и завтра может стать чемпионом

В принципиальном противостоянии « Карабах а» и «Нефтчи» чемпион одержал уверенную победу - 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. Отличились Абделла Зубир (22-я минута), Яссин Бензиа (40-я, с пенальти) и Нариман Ахундзаде (41-я).

Если в воскресенье «Зиря» упустит очки в матче с «Сумгаитом», то «Карабах» уже завтра гарантирует себе очередное чемпионство. Правда, главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после матча заявил, что хотел бы стать чемпионом после своей победной игры, а не потери очков со стороны преследователей. "Мы не рассчитываем на то, что "Зиря" потеряет очки. Хотим оформить чемпионство, выиграв в следующем туре", - заявил наставник "Карабаха".

В следующем туре "Карабах" сыграет с "Сабахом", который сегодня одолел «Сабаил» - 3:2.