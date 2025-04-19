Киев о готовности «на 90%» принять мирный план Трампа

Министерство обороны Украины опровергло сообщение New York Post о том, что Киев «на 90% готов» к мирному плану Дональда Трампа, представленному на этой неделе в Париже. Об этом сообщает Sky News.

В сообщении New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа говорится о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев «на 90%» поддерживает план, представленный госсекретарем США Марко Рубио во Франции.

Но в заявлении для Sky News Министерство обороны Украины заявило, что оно «не принимает политических решений» и поэтому не могло делать никаких «оценок в процентах».

«У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, в то время как Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре. При таких условиях непонятно, как можно обсуждать или измерять в «процентах» прогресс любого диалога. Наш ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы предложение о прекращении огня работало и чтобы его можно было надежно контролировать. Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны», - подчеркнули в ведомстве.