Путина и Трампа объединяет одно: ненависть к Украине и Зеленскому

Заявление Владимира Путина о пасхальном прекращении огня тут же было широко откомментировано кремлевскими обозревателями как большая дипломатическая победа российского президента над украинским: Москва, дескать, продемонстрировала свое стремление к миру, а Зеленский такой шанс упустил.
Надо сказать, что в момент, когда в информационных сообщениях появилась новость о путинской инициативе, над Киевом звучала воздушная тревога, за которой последовала работа ПВО: над столицей Украины сбивали разведывательный дрон.
В Константиновке FPV-дрон на оптоволокне прилетел в жилой дом, в Херсоне после дроновой атаки пожар охватил шесть квартир в многоэтажке. Через час после объявленного Путиным перемирия были атакованы позиции ВСУ у села Разлив в Донецкой области. Артиллерийский огонь не прекращался. Ну и кому нужен был этот театр с объявлением одностороннего перемирия?
Ясно кому: представление разыгрывалось для Дональда Трампа, который якобы был недоволен тем, как Путин второй месяц уворачивается от его требований перейти к прекращению огня на тридцать дней без предварительных условий. Российский лидер тут же делает невинные глаза и провозглашает остановку огня по случаю большого христианского праздника.
На что расчет, если существуют многочисленные свидетельства нежелания российских войск соблюдать режим прекращения огня? Расчет на то, что Трамп, как ему присуще, обратит внимание на ту часть информации, которая ложится в его картину мира, и не заметит другую. Американский президент не упустил ни одного случая, чтобы оправдать Путина и высказать свое недовольство Зеленским. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!».
Стремление к миру хозяина России и автора войны ярко продемонстрировали удары по Сумам, Харькову, Днепропетровску, Кривому Рогу, десяткам других украинских городов и сел, непрерывные атаки на фронте по всем направлениям. Было бы желание разобраться, Белый дом давно бы разобрался в истинных стремлениях России, даже если допустить, что нынешнюю администрацию спустили на Вашингтон на парашютах откуда-то с другой планеты, где не было никакой информации о том, что происходило в этой части Европы последние одиннадцать лет. Впрочем, судя по поведению и высказываниям спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, все приблизительно так и обстоит.
Часть комментаторов на полном серьезе зачем-то объясняет, как выглядело бы прекращение огня, если бы Путин действительно его хотел: русские предварительно обговорили бы такие возможности с украинской стороной, установили параметры, заранее проинформировали о режиме тишины свои фронтовые подразделения. Но никто из комментирующих не сомневается, что истинные мотивы российского президента чисто пиарные и имеют целью оправдать войну, обвинив Киев в недоговороспособности, а не остановить ее.
Предыдущие эпизоды, когда Путин якобы объявлял об остановке огня, ни к какому прекращению боевых действий не приводили. 5 января 2023 Кремль заявил о рождественской тишине на 36 часов. Тишины не последовало, а утром на следующий день начался штурм Соледара. 21 апреля 2022 Путин якобы распорядился отменить штурм "Азовстали", но бомбардировка завода фугасными бомбами продолжалась, будто Верховный главнокомандующий пошутил.
Путин играл и продолжит играть на несложных душевных струнах Трампа, с которым он разделяет одно общее чувство: неприязнь к Зеленскому и к Украине. Администрация Белого дома устами главы Госдепа Марко Рубио заявила, что у нее есть дела поважнее этой войны, и вот-вот Штаты махнут рукой и отстранятся. Путин ждет не дождется, когда это произойдет. Для этого нужно изобразить прекращение огня? Да пожалуйста.