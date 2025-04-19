Путина и Трампа объединяет одно: ненависть к Украине и Зеленскому

Заявление Владимира Путина о пасхальном прекращении огня тут же было широко откомментировано кремлевскими обозревателями как большая дипломатическая победа российского президента над украинским: Москва, дескать, продемонстрировала свое стремление к миру, а Зеленский такой шанс упустил. Надо сказать, что в момент, когда в информационных сообщениях появилась новость о путинской инициативе, над Киевом звучала воздушная тревога, за которой последовала работа ПВО: над столицей Украины сбивали разведывательный дрон. В Константиновке FPV-дрон на оптоволокне прилетел в жилой дом, в Херсоне после дроновой атаки пожар охватил шесть квартир в многоэтажке. Через час после объявленного Путиным перемирия были атакованы позиции ВСУ у села Разлив в Донецкой области. Артиллерийский огонь не прекращался. Ну и кому нужен был этот театр с объявлением одностороннего перемирия?

Ясно кому: представление разыгрывалось для Дональда Трампа, который якобы был недоволен тем, как Путин второй месяц уворачивается от его требований перейти к прекращению огня на тридцать дней без предварительных условий. Российский лидер тут же делает невинные глаза и провозглашает остановку огня по случаю большого христианского праздника. На что расчет, если существуют многочисленные свидетельства нежелания российских войск соблюдать режим прекращения огня? Расчет на то, что Трамп, как ему присуще, обратит внимание на ту часть информации, которая ложится в его картину мира, и не заметит другую. Американский президент не упустил ни одного случая, чтобы оправдать Путина и высказать свое недовольство Зеленским. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!». Стремление к миру хозяина России и автора войны ярко продемонстрировали удары по Сумам, Харькову, Днепропетровску, Кривому Рогу, десяткам других украинских городов и сел, непрерывные атаки на фронте по всем направлениям. Было бы желание разобраться, Белый дом давно бы разобрался в истинных стремлениях России, даже если допустить, что нынешнюю администрацию спустили на Вашингтон на парашютах откуда-то с другой планеты, где не было никакой информации о том, что происходило в этой части Европы последние одиннадцать лет. Впрочем, судя по поведению и высказываниям спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, все приблизительно так и обстоит.