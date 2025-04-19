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И герой, и злодей

герои нашего времени
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
22:46 1348

130 лет назад «дело Дрейфуса» раскололо Францию надвое. Сегодня схожая история разворачивается в США вокруг личности Луиджи Манджоне.

Французский офицер Альфред Дрейфус был невиновен. Те, кто выступал против его ареста и ссылки на «Остров Дьявола», безусловно, стояли на стороне правды и справедливости, а статья Эмиля Золя «Я обвиняю» передавалась из рук в руки.

Луиджи Манджоне — реальный убийца. В декабре прошлого года он застрелил Брайана Томпсона, главу одной из крупнейших страховых компаний США UnitedHealthcare. Но даже это не мешает сотням тысяч американцев стать грудью на защиту Манджоне. Причина проста — ненависть к монополиям, сосредоточенная в личности убитого Томпсона.

Манджоне родился в обеспеченной семье, окончил Пенсильванский университет, был волонтером в доме престарелых

Каждая эпоха рождает своего героя, и каждый герой — отражение своей эпохи.

Рост популярности Манджоне вызывает тревогу в верхах: суд еще не начался, а генеральный прокурор Пэм Бонди уже пообещала добиться смертного приговора, что прозвучало, как официальная позиция США, которую Пэм Бонди объяснила просто: «Мы выполняем программу президента Трампа по борьбе с насильственными преступлениями и возвращению Америке безопасности».

Знаете, что заявили в ответ адвокаты Манджоне? «Правительство США намерено убить Манджоне из политических соображений».

Очевидно, никто не хочет остаться за пределами великой американской драмы, в которой каждый либо герой, либо злодей.

Сейчас Эмиль Золя вместо: "Я обвиняю" сказал бы: "Я восхищен"

Таким образом, и убийца, и жертва уже определены. Причём заранее. О погибшем Томпсоне либо молчат, либо говорят исключительно в негативном ключе. А Манджоне превращается в нового национального героя. Его сравнивают с Унабомбером — математиком-вундеркиндом Тедом Качинским, который еще сорок лет назад предсказывал цифровое рабство и боролся с технократией при помощи взрывчатки в конверте.

Манджоне же ведёт войну с медицинскими корпорациями — тоже за народ, но по-своему. Словами, оружием и снова словами. Он говорит о том, как монополии зарабатывают миллиарды, эксплуатируя человеческие страдания. И, судя по числу поклонников, говорит убедительно.

Он родился в обеспеченной семье, окончил Пенсильванский университет, был волонтером в доме престарелых. Словом, представить Манджоне в роли хладнокровного убийцы довольно трудно. Тем не менее, после убийства он стал любимцем публики и кумиром для тысяч американцев. Почему? Потому что медицинские страховщики в США— это фигуры всеобщей ненависти. Согласно опросам, две трети американских граждан недовольны системой здравоохранения, и именно поэтому смерть Томпсона была встречена в соцсетях с откровенным злорадством.

Убитый Томпсон олицетворяет монополии, которые зарабатывают миллиарды, эксплуатируя человеческие страдания

На гильзах, найденных на месте преступления, были выгравированы слова: «deny, defend, depose» — «отрицать, защищать, свергать». Уточню: это - лозунг критиков страховой индустрии. Есть и альтернативная расшифровка: «отрицать, откладывать, оправдывать». Именно так, по мнению протестующих, работают страховщики, которые отрицают проблемы, откладывают решения и неизменно находят оправдание.

UnitedHealthcare обслуживает 49 миллионов граждан США, и доход этой компании за прошлый год составил 281 миллиард (!!) долларов. Манджоне не был клиентом UnitedHealthcare, а значит, версия о личной мести не подтверждается. Но этот факт лишь усиливает сочувствие. Убийца — герой идеологический, а значит, романтический и почти литературный.

После преступления соцсети наполнились восторгом. Несмотря на официальную версию, в соответствии с которой убийство было актом устрашения, страха в американском обществе нет вообще. Зато есть масса поклонников убийцы. Причем ещё до суда.

Один из факторов популярности Манджоне — его признание: он прочёл и высоко оценил «Манифест» Качинского, а потому верит, что страховые компании «издеваются над страной ради колоссальной прибыли, а общество им это позволяет». В сумке Манджоне нашли при аресте рукописный текст, в котором убийство названо «символическим устранением».

"Манифест" Качинского как идеологическая платформа для Манджоне

В интернете идёт сбор средств на адвокатов Манджоне. «Мы не оправдываем насилие, но каждый человек имеет право на защиту», - говорят его сторонники. За первую неделю после убийства было собрано более 100 тысяч долларов.

Америка платит. Кто бы сомневался!

Манджоне не оправдывают — его объясняют. А это, как известно, первый шаг к легитимации. Он — не преступник, он — симптом. Символ. Возможно, даже начало новой главы.

130 лет назад Эмиль Золя написал: «Я обвиняю». Сегодня это звучало бы иначе: «Я восхищён».

Что ж, Америка всегда умела превращать крайности в героев. Убить — мало. Важно попасть в нарратив.

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