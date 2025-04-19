И герой, и злодей

130 лет назад «дело Дрейфуса» раскололо Францию надвое. Сегодня схожая история разворачивается в США вокруг личности Луиджи Манджоне. Французский офицер Альфред Дрейфус был невиновен. Те, кто выступал против его ареста и ссылки на «Остров Дьявола», безусловно, стояли на стороне правды и справедливости, а статья Эмиля Золя «Я обвиняю» передавалась из рук в руки. Луиджи Манджоне — реальный убийца. В декабре прошлого года он застрелил Брайана Томпсона, главу одной из крупнейших страховых компаний США UnitedHealthcare. Но даже это не мешает сотням тысяч американцев стать грудью на защиту Манджоне. Причина проста — ненависть к монополиям, сосредоточенная в личности убитого Томпсона.

Каждая эпоха рождает своего героя, и каждый герой — отражение своей эпохи. Рост популярности Манджоне вызывает тревогу в верхах: суд еще не начался, а генеральный прокурор Пэм Бонди уже пообещала добиться смертного приговора, что прозвучало, как официальная позиция США, которую Пэм Бонди объяснила просто: «Мы выполняем программу президента Трампа по борьбе с насильственными преступлениями и возвращению Америке безопасности». Знаете, что заявили в ответ адвокаты Манджоне? «Правительство США намерено убить Манджоне из политических соображений». Очевидно, никто не хочет остаться за пределами великой американской драмы, в которой каждый либо герой, либо злодей.

Таким образом, и убийца, и жертва уже определены. Причём заранее. О погибшем Томпсоне либо молчат, либо говорят исключительно в негативном ключе. А Манджоне превращается в нового национального героя. Его сравнивают с Унабомбером — математиком-вундеркиндом Тедом Качинским, который еще сорок лет назад предсказывал цифровое рабство и боролся с технократией при помощи взрывчатки в конверте. Манджоне же ведёт войну с медицинскими корпорациями — тоже за народ, но по-своему. Словами, оружием и снова словами. Он говорит о том, как монополии зарабатывают миллиарды, эксплуатируя человеческие страдания. И, судя по числу поклонников, говорит убедительно. Он родился в обеспеченной семье, окончил Пенсильванский университет, был волонтером в доме престарелых. Словом, представить Манджоне в роли хладнокровного убийцы довольно трудно. Тем не менее, после убийства он стал любимцем публики и кумиром для тысяч американцев. Почему? Потому что медицинские страховщики в США— это фигуры всеобщей ненависти. Согласно опросам, две трети американских граждан недовольны системой здравоохранения, и именно поэтому смерть Томпсона была встречена в соцсетях с откровенным злорадством.

На гильзах, найденных на месте преступления, были выгравированы слова: «deny, defend, depose» — «отрицать, защищать, свергать». Уточню: это - лозунг критиков страховой индустрии. Есть и альтернативная расшифровка: «отрицать, откладывать, оправдывать». Именно так, по мнению протестующих, работают страховщики, которые отрицают проблемы, откладывают решения и неизменно находят оправдание. UnitedHealthcare обслуживает 49 миллионов граждан США, и доход этой компании за прошлый год составил 281 миллиард (!!) долларов. Манджоне не был клиентом UnitedHealthcare, а значит, версия о личной мести не подтверждается. Но этот факт лишь усиливает сочувствие. Убийца — герой идеологический, а значит, романтический и почти литературный. После преступления соцсети наполнились восторгом. Несмотря на официальную версию, в соответствии с которой убийство было актом устрашения, страха в американском обществе нет вообще. Зато есть масса поклонников убийцы. Причем ещё до суда. Один из факторов популярности Манджоне — его признание: он прочёл и высоко оценил «Манифест» Качинского, а потому верит, что страховые компании «издеваются над страной ради колоссальной прибыли, а общество им это позволяет». В сумке Манджоне нашли при аресте рукописный текст, в котором убийство названо «символическим устранением».