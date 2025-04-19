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Новый приказ. Украинские военные не стреляют по русским

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Украинские военные получили приказ прекратить огонь по российским позициям. Произошло это за считанные минуты после начала «пасхального перемирия», анонсированного президентом России Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского офицера сообщает ВВС.

По словам собеседника журналистов, подразделения Сил обороны получили приказ фиксировать на фото и видео доказательства нарушений перемирия со стороны российской стороны. В случае необходимости – открывать ответный огонь.

По словам офицера, заявление о перемирии «застало всех врасплох». Кроме того, хотя большинство и хотело прекращения огня, «на фронте все еще существовала путаница относительно того, что оно за собой повлечет».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении «пасхального перемирия». Кремль проинформировал о прекращении боевых действий с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

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