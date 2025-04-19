У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге

В Люксембурге продолжается чемпионат Европы по спортивной акробатике.

Сегодня азербайджанские спортсмены завоевали две медали в финалах комбинированных упражнений. В соревнованиях мужских пар дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев набрал 28,550 балла и завоевал серебряные медали.

Также сегодня юниорская женская группа в составе Дианы Мамедовой, Фирузы Гасымзаде и Сафии Бабаевой удостоилась бронзы с результатом 28,030 балла.

Напомним, позавчера азербайджанские спортсмены завоевали в Люксембурге 4 медали - золото, серебро и 2 бронзы. Чемпионом в темповом упражнении стала смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сейидли. Серебро в балансовом упражнении взяли Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, а бронза в активе женской группы (Анаита Башири, Захра Рашидова, Назрин Зейниева) и мужской (Абдулла Аль-Машайхи, Риад Сафаров, Расул Сейидли и Сеймур Джафаров).

Таким образом, перед последним днем соревнований у Азербайджана 6 медалей - 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы.