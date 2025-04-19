Пожар в торговом центре в Сумгаите. Уже потушили

По информации пресс-службы МЧС, благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым Государственной службой пожарной охраны министерства, пожар в торговом центре в Сумгаите был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки.

*** 23:03

В Сумгаите в торговом центре произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на горячую линию «112» ведомства поступил вызов о пожаре в одном из торговых центров на территории города.

К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, пожар в торговом центре был локализован в кратчайшие сроки, не допустив его распространения.

В настоящее время продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания.