Масштабный митинг в Тбилиси

Марш от парламента к площади Героев проходит сейчас в Тбилиси. Протестующие собираются принести клятву у мемориала погибшим защитникам Грузии, как и год назад.

В Тбилиси в 2024–2025 годах проходила серия массовых протестов, вызванных политическим кризисом в Грузии. Основные причины митингов — спорные результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года, победу на которых одержала правящая партия «Грузинская мечта», и решение правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Оппозиция, президент Саломе Зурабишвили и значительная часть гражданского общества не признали выборы легитимными, обвиняя власти в фальсификациях и сближении с Россией.

Протесты начались 28 октября 2024 года, после объявления результатов выборов, и резко усилились 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о заморозке евроинтеграции.

Демонстранты, преимущественно молодежь, требовали новых выборов, освобождения задержанных активистов и возвращения к проевропейскому курсу. Акции проходили в основном на проспекте Руставели у здания парламента, часто сопровождались шествиями и символическими жестами, такими как ношение масок с изображением Бидзины Иванишвили, основателя «Грузинской мечты».

Полиция неоднократно применяла силу для разгона протестующих, используя водометы, слезоточивый газ и физическое насилие. Сообщалось о жестких задержаниях, избиениях журналистов и активистов, а также о политических репрессиях, включая увольнения госслужащих и судебные процессы против демонстрантов. Власти ужесточили законодательство, увеличив штрафы и сроки административного заключения за участие в митингах.

К началу 2025 года протесты продолжались более 100 дней, став беспрецедентными по длительности. 14 апреля 2025 года, на 138-й день протестов, прошло масштабное студенческое шествие от Тбилисского государственного университета к парламенту, где был развернут огромный флаг Грузии. Протестующие сохраняли требования новых выборов и освобождения политзаключенных.

Международное сообщество, включая Евросоюз и Совет Европы, осудило действия грузинских властей. 13 февраля 2025 года Европарламент принял резолюцию, не признающую легитимность выборов и призывающую к санкциям против Иванишвили и других чиновников.