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Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня

19 апреля 2025, 23:48 661

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что дал приказ армии «дать решительный ответ» террористической группировке ХАМАС.

Война обходится очень дорого, но у нас нет другого выбора. Я не сдамся убийцам. Такая капитуляция подвергнет вас риску. Мы находимся на решающем этапе. Если мы сдадимся ХАМАСу, все наши достижения пойдут прахом. Если бы я сдался и подчинился, мы бы не вошли в Рафах. Мы бы не стали проводить операцию «пейджеры». Мы бы не устранили (экс-лидера ХАМАС Яхью) Синвара, Деффа и (экс-лидера «Хезболлы» Хасана) Насраллу.

Мы бы не изменили облик Ближнего Востока. Я намерен не допустить получения Ираном ядерного оружия. Что касается филиала Ирана в секторе Газа, если мы не завершим работу в секторе Газа, будет повторение октябрьской резни и последующие похищения. Это всего лишь вопрос времени. ХАМАС снова отклонил предложение, ХАМАС требует прекращения войны.

Полный вывод израильских войск и реабилитация, которая позволит ему заработать огромное состояние. Конец войны — послание о том, что государство Израиль может быть покорено. Те люди, которые призывают к прекращению войны, вторят пропаганде ХАМАС и отдаляют освобождение похищенных, не приближают его, а отдаляют еще дальше!

Те, кто говорит нам обмануть ХАМАС, а затем вернуться к войне, говорят об этом открыто в студиях. ХАМАС — это кучка отвратительных убийц, но они не глупы. Они требуют международных гарантий, которые не позволят нам возобновить боевые действия. Никто, и уж тем более США, не будет сотрудничать с такой аферой. Я верю, что мы сможем вернуть наших похищенных, не поддаваясь диктату ХАМАС.

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