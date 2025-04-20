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Йемен в огне

видео; обновлено 01:20
01:20 531

Военно-воздушные силы США нанесли 21 удар по позициям и тренировочным лагерям хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» в Сана и ее пригороде.

По данным телеканала, четыре американских авиаудара были нацелены на склады с оружием повстанцев в районе Эль-Хафа, расположенном в восточных окрестностях Саны.

*** 23:54

Вооруженные силы США в субботу, 19 апреля, атаковали цели хуситов в столице Йемена Сане, сообщает Аль-Арабия.

Ранее хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper над провинцией Сана. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил движения Яхья Сариа.

Как утверждает Сариа, это второй MQ-9 Reaper, уничтоженный хуситами в йеменском воздушном пространстве за последние 24 часа.

В ноябре 2023 года на фоне конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения хуситов прекратились после введения режима прекращения огня в Газе в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта мятежники сначала заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова начали предпринимать попытки атаковать объекты на территории Израиля с помощью ракет.

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