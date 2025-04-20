Йемен в огне

Военно-воздушные силы США нанесли 21 удар по позициям и тренировочным лагерям хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» в Сана и ее пригороде.

По данным телеканала, четыре американских авиаудара были нацелены на склады с оружием повстанцев в районе Эль-Хафа, расположенном в восточных окрестностях Саны.