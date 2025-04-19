ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с членами политбюро ХАМАС во главе с председателем консультативного совета (шуры) организации Мухаммедом Дарвишем.

Как пишут турецкие СМИ, на встрече были обсуждены усилия по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа, а также ситуация на Западном берегу.

Фидан подчеркнул важность «достижения единства» между палестинскими группировками, отметив, что Анкара готова внести любой вклад в этом направлении.

Ранее сегодня делегация ХАМАС провела встречу с главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном. Стороны, как сообщается, обсудили возможные меры по доставке гуманитарной помощи жителям Газы и координацию международных усилий в этом направлении.