Умирать за Россию теперь разрешили не только россиянам

Правительство России внесло в Думу законопроект, который позволит лицам без гражданства заключать контракты на службу в российской армии. Документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

«Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях», — говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия такого закона он вступит в силу со дня опубликования.