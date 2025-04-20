Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады

Если арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу допустят к президентским выборам в Турции, он получит 45,5% голосов избирателей, пишет колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

Ситуация осложнена уголовными делами и давлением, но фигура Имамоглу продолжает формировать повестку, отмечает автор. По данным исследовательской компании Betimar, если Экрем Имамоглу участвует в выборах, он получает 45,5% поддержки. Следом идут Мансур Яваш — 25,3%, Селахаттин Демирташ — 10,2%, Озгюр Озель — 3,7%, Умит Оздаг — 2,2%, Мухаррем Индже — 2%, Фатих Эрбакан — 1,9% и Кемаль Кылычдароглу — 1,1%.

Если Имамоглу не участвует, то вопрос «кого поддержите вместо него?» показывает преимущество Мансура Яваша — 46,2%. Озгюру Озелю в этом случае отдают предпочтение только 14,2%.

Сельви обращает внимание на то, что Озель не может получить поддержку за пределами партийного ядра: 22,4% сторонников CHP не готовы голосовать за него. Среди избирателей Хорошей партии (IYI), Партии победы (Zafer) и партия благоденствия (Yeniden Refah) уровень отказа составляет 88%.

Если Яваш пойдет на выборы как независимый кандидат, собрав 100 тысяч подписей, то его поддержка снижается до 42,7%, а против него — 51,9%.

Также в колонке Сельви приводятся сценарии четырёхсторонней гонки — с участием кандидата от прокурдской Партии демократии и равенства народов (DEM).

Если в такой модели участвует Имамоглу, то данные следующие: Реджеп Тайип Эрдоган — 34,7%, Имамоглу — 26,3%, Яваш — 23%, кандидат от dem — 7,7%.

Если вместо Имамоглу участвует Озель: Эрдоган — 35,2%, Яваш — 32,4%, Озель — 15,1%, DEM — 8,3%.

Сельви пишет, что несмотря на возникающий эффект «политического давления» и сопереживания по отношению к Имамоглу, это не в полной мере превращается в поддержку его кандидатуры. В то же время, сам факт его нахождения в центре политических событий усиливает его позицию как ключевого игрока.

Немаловажно и то, как поведёт себя прокурдская партия (DEM). В прошлом она традиционно выдвигала своего кандидата, кроме исключения в 2024 году, когда поддержала Кемаля Кылычдароглу. Однако даже эта поддержка не привела к победе. Поэтому вопрос — будет ли партия выдвигать своего кандидата или поддержит оппозицию — по-прежнему критически важен.