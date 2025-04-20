Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы

В албанском городе Корча состоялась презентация проекта предстоящей городской газификации, которая будет осуществлена за счёт средств Азербайджанской Республики. В церемонии приняли участие премьер-министр Албании Эди Рама, его заместитель, министр энергетики и инфраструктуры Белинда Баллука, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, мэр города Корча, члены парламента, а также исполнительный директор компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров. Как подчеркнул премьер-министр Албании, «этот проект реализуется в очень важное и стратегическое для Албании время, поскольку страна близка к тому, чтобы стать государством с наиболее высоким уровнем производства энергии в регионе».

«Мы ожидаем, что данный проект, являющийся показателем нашей дружбы с Азербайджаном, будет завершён к концу 2026 года и уже с 2027 года обеспечит газом население города Корча, - заявил Эди Рама. - Албания диверсифицирует портфель энергоносителей, инвестирует в развитие энергетики, но данный проект — особенный, поскольку речь идёт о беспрецедентной поддержке со стороны Азербайджана». По словам главы албанского правительства, реализация проекта совпадает с началом работ по соединению энергетической инфраструктуры страны с Италией, что обеспечит Албании выгодную стратегическую позицию в передаче энергии. «Албания является крупнейшим производителем солнечной энергии в регионе, -отметил Эди Рама. - К 2030 году 30 процентов нашей энергии будет поступать от солнца. Албания предпринимает значительные шаги к тому, чтобы к 2030 году стать экспортёром чистой энергии». В свою очередь министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что проект, подготовленный компанией SOCAR Balkan, демонстрирует стратегическое видение и решения глав обоих государств и является важным результатом азербайджано-албанских отношений и энергетического сотрудничества.

«Как участники Южного газового коридора, Азербайджан и Албания успешно сотрудничают в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок энергоносителей, - подчеркнул министр. - С 2021 года через территорию Албании на рынки европейских стран было поставлено 45,5 миллиарда кубометров азербайджанского природного газа… Особую роль в этом процессе играет деятельность, связанная с созданием газораспределительной инфраструктуры в европейских странах». По словам Парвиза Шахбазова, проект газификации города Корча будет реализован компанией SOCAR при поддержке азербайджанских инвестиций и станет первым шагом в развитии газовой инфраструктуры Албании. Как сообщили редакции haqqin.az в компании SOCAR Balkan, технико-экономическое обоснование проекта было представлено албанской стороне в феврале текущего года. Его цель — обеспечение поставок газа как для домохозяйств, так и для предприятий города Корча. На первом этапе основное внимание будет сосредоточено на создании городской газораспределительной сети с приоритетом обслуживания местных предприятий. Распределительная система будет подключена к точке выхода Трансадриатического трубопровода (европейский сегмент Южного газового коридора), по которому природный газ из Азербайджана поступает через территорию Албании в Европу.

Город Корча был выбран в качестве пилотного проекта, поскольку его жители зарекомендовали себя как ответственные потребители коммунальных услуг, не имеющие задолженностей по оплате за водоснабжение, канализацию и электроэнергию. Отметим, что Корча — это не только один из технологических и туристических центров Албании, но и регион, специализирующийся на производстве аграрной продукции. После завершения проекта газификации Корчи, в который планируется инвестировать около 20 миллионов евро, SOCAR рассматривает возможность газификации албанских городов Поградец и Эрсеке. В целом власти Албании намерены завершить развитие национальной газовой инфраструктуры к 2030 году. Кроме того, SOCAR изучает перспективы использования албанского подземного газохранилища в городе Думреа.