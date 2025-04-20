Протесты против Трампа по всей Америке

Тысячи человек вышли в субботу, 19 апреля, на улицы в разных частях США, чтобы выразить протест против действий президента Дональда Трампа. Как сообщает BBC, демонстрации, известные как «50501» (50 протестов, 50 штатов, одно движение), были приурочены к 250-й годовщине начала войны за независимость США. Около Белого дома и дилерских центров Tesla, а также в центре многих городов протестующие выражали недовольство по различным поводам.

Политические протесты в США становятся все более распространенными, а демонстрации «Руки прочь» в начале апреля собрали огромные толпы, в то время как опросы показывают, что популярность Трампа падает. Протесты в субботу, 19 апреля, были направлены против ряда инициатив Трампа, в том числе против работы департамента эффективности правительства, который после его избрания возглавил миллиардер Илон Маск. Департамент занимается сокращением рабочих мест в госаппарате и других расходов. Многие демонстранты несли плакаты «Нет королям», отсылавшие к годовщине начала революции в стране против английского правления. Во время празднования годовщины в Массачусетсе, посвященной сражениям при Лексингтоне и Конкорде, люди держали похожие плакаты. Последний опрос Gallup показал, что 45% избирателей одобряют деятельность Трампа в первом квартале его срока, что больше, чем 41% за тот же период, когда он первый раз избрался президентом. Тем не менее это ниже среднего рейтинга в 60% для всех президентов, избранных в 1952-2020 годы, и популярность Трампа, похоже, снижается, особенно когда речь идет об экономике. Когда он вступил в должность в январе, его рейтинг одобрения составлял 47%, по данным Gallup. Его рейтинг одобрения в недавнем опросе Reuters/Ipsos также упал до 43% с 47% в день инаугурации.