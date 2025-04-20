Протесты против Трампа по всей Америке

Тысячи человек вышли в субботу, 19 апреля, на улицы в разных частях США, чтобы выразить протест против действий президента Дональда Трампа.
Как сообщает BBC, демонстрации, известные как «50501» (50 протестов, 50 штатов, одно движение), были приурочены к 250-й годовщине начала войны за независимость США. Около Белого дома и дилерских центров Tesla, а также в центре многих городов протестующие выражали недовольство по различным поводам.
Политические протесты в США становятся все более распространенными, а демонстрации «Руки прочь» в начале апреля собрали огромные толпы, в то время как опросы показывают, что популярность Трампа падает.
Протесты в субботу, 19 апреля, были направлены против ряда инициатив Трампа, в том числе против работы департамента эффективности правительства, который после его избрания возглавил миллиардер Илон Маск. Департамент занимается сокращением рабочих мест в госаппарате и других расходов.
Многие демонстранты несли плакаты «Нет королям», отсылавшие к годовщине начала революции в стране против английского правления. Во время празднования годовщины в Массачусетсе, посвященной сражениям при Лексингтоне и Конкорде, люди держали похожие плакаты.
Последний опрос Gallup показал, что 45% избирателей одобряют деятельность Трампа в первом квартале его срока, что больше, чем 41% за тот же период, когда он первый раз избрался президентом. Тем не менее это ниже среднего рейтинга в 60% для всех президентов, избранных в 1952-2020 годы, и популярность Трампа, похоже, снижается, особенно когда речь идет об экономике. Когда он вступил в должность в январе, его рейтинг одобрения составлял 47%, по данным Gallup. Его рейтинг одобрения в недавнем опросе Reuters/Ipsos также упал до 43% с 47% в день инаугурации.
Ранее в апреле сотни тысяч американцев собрались на крупнейшие с момента возвращения Трампа в Белый дом акции протеста. Тогда они прошли в 1200 местах во всех 50 штатах США.
The New York Times (NYT) пишет, что участники акций выступили против Трампа, который, по их мнению, попирает гражданские свободы и верховенство закона, сокращает федеральные рабочие места и своими действиями наносит вред экономике страны. NYT отмечает, что на демонстрации перед Белым домом протестующие неоднократно выкрикивали слово «позор».
Еще несколько тысяч человек прошли маршем от монумента Вашингтону, протестуя против отказа Белого дома вернуть в США Килмара Абрего Гарсию — жителя Мэриленда, который был незаконно депортирован в Сальвадор. Представители администрации Трампа утверждают, что Абрего Гарсия был членом сальвадорской банды MS-13, сам он отрицает это.
Всего в США 19 апреля было запланировано более 700 демонстраций, пишет NYT.