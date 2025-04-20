USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

Исторический долг: Сеул «не будет сопротивляться» пошлинам Трампа

10:18 407

Южная Корея принимает пошлины США в связи с историческим долгом перед этой страной за помощь в Корейской войне и «не будет сопротивляться» им.

Так заявил Financial Times исполняющий обязанности президента Хан Док Су.

Он напомнил, что после разрушительной войны США обеспечили Сеулу технологии, инвестиции и гарантии безопасности, что помогло создать в республике «очень комфортную инвестиционную среду для иностранцев».

Исполняющий обязанности президента Хан Док Су

«Наше промышленное могущество, наше финансовое развитие, наша культура, экономический рост и богатство в значительной степени зависят от помощи Соединенных Штатов», — добавил Хан Док Су.

Из чувства благодарности Южная Корея начнет переговоры, чтобы найти «решения, которые будут более выгодны для обеих сторон, а не рассматривать их действие как цель, против которой мы должны бороться». Глава государства признал, что несколько отраслей экономики могут «пострадать от некоторых проблем», но либерализация торговли с США «повысит благосостояние корейского народа».

Президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах в начале апреля. Для Южной Кореи ставка составила 25%, но вскоре глава Белого дома приостановил действие большей части из тарифов на 90 дней. Свое решение он объяснил готовностью более чем 75 стран к переговорам о торговых компромиссах; эти государства по «настоятельному совету» Трампа воздержались от ответных мер, поэтому вместо повышенных тарифов, которые доходили до 50%, к их продукции будет применяться ставка 10%.

Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
10:25 477
Протесты против Трампа по всей Америке
Протесты против Трампа по всей Америке
09:14 2043
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 6921
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2025, 19:13 3402
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
19 апреля 2025, 17:11 8243
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
00:09 4309
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь фото
19 апреля 2025, 23:57 2848
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
19 апреля 2025, 23:48 2199
Масштабный митинг в Тбилиси
Масштабный митинг в Тбилиси ФОТО; ВИДЕО
19 апреля 2025, 23:38 4144
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
19 апреля 2025, 22:59 2282
Украинские военные не чувствуют перемирия
Украинские военные не чувствуют перемирия обновлено 01:48
01:48 6932

ЭТО ВАЖНО

Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
10:25 477
Протесты против Трампа по всей Америке
Протесты против Трампа по всей Америке
09:14 2043
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 6921
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2025, 19:13 3402
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
19 апреля 2025, 17:11 8243
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
00:09 4309
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь фото
19 апреля 2025, 23:57 2848
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
19 апреля 2025, 23:48 2199
Масштабный митинг в Тбилиси
Масштабный митинг в Тбилиси ФОТО; ВИДЕО
19 апреля 2025, 23:38 4144
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
19 апреля 2025, 22:59 2282
Украинские военные не чувствуют перемирия
Украинские военные не чувствуют перемирия обновлено 01:48
01:48 6932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться