Исторический долг: Сеул «не будет сопротивляться» пошлинам Трампа

Он напомнил, что после разрушительной войны США обеспечили Сеулу технологии, инвестиции и гарантии безопасности, что помогло создать в республике «очень комфортную инвестиционную среду для иностранцев».

Южная Корея принимает пошлины США в связи с историческим долгом перед этой страной за помощь в Корейской войне и «не будет сопротивляться» им.

«Наше промышленное могущество, наше финансовое развитие, наша культура, экономический рост и богатство в значительной степени зависят от помощи Соединенных Штатов», — добавил Хан Док Су.

Из чувства благодарности Южная Корея начнет переговоры, чтобы найти «решения, которые будут более выгодны для обеих сторон, а не рассматривать их действие как цель, против которой мы должны бороться». Глава государства признал, что несколько отраслей экономики могут «пострадать от некоторых проблем», но либерализация торговли с США «повысит благосостояние корейского народа».

Президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах в начале апреля. Для Южной Кореи ставка составила 25%, но вскоре глава Белого дома приостановил действие большей части из тарифов на 90 дней. Свое решение он объяснил готовностью более чем 75 стран к переговорам о торговых компромиссах; эти государства по «настоятельному совету» Трампа воздержались от ответных мер, поэтому вместо повышенных тарифов, которые доходили до 50%, к их продукции будет применяться ставка 10%.