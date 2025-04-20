USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

Демократы недовольны «пробуждением» Байдена

10:25 478

Члены Демократической партии США выражают недовольство публичной активностью бывшего президента Джо Байдена, пишет The Hill.

15 апреля Джо Байден после долгого перерыва вновь появился на публичном мероприятии и выступил с речью, в которой раскритиковал позицию администрации Трампа по ряду вопросов. Однако некоторые демократы предпочли бы, чтобы бывший президент отошел на второй план в то время, пока партия предпринимает усилия, чтобы оправиться от поражения на выборах президента и в Конгресс, отмечает The Hill.

Издание приводит слова пресс-секретаря бывшей первой леди США Майкла ЛаРосы, который считает, что возвращение Байдена стало «прекрасным подарком для Белого дома, президента Трампа и консервативных СМИ в то время, когда они находились под пристальным вниманием из-за последствий введения Трампом масштабных пошлин».

ЛаРоса также отметил, что внутри Демократической партии по отношению к Байдену «распространено негативное отношение и даже гнев», добавив, что это не изменится в ближайшем будущем.

Другие стратеги-демократы также заявили, что сейчас неподходящее время для возвращения Байдена в публичное пространство, особенно с учетом того, что опросы общественного мнения показывают все большее недовольство американцев экономической политикой Трампа.

В феврале The Hill писал, что американцы считают Байдена худшим из ныне живущих президентов США. Одобряют деятельность Байдена на посту президента в период с 2021 по 2025 год 39% опрошенных, в то время как 57% негативно оценивают его работу.

Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
10:25 479
Протесты против Трампа по всей Америке
Протесты против Трампа по всей Америке
09:14 2046
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 6922
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2025, 19:13 3402
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
19 апреля 2025, 17:11 8244
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
00:09 4310
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь фото
19 апреля 2025, 23:57 2849
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
19 апреля 2025, 23:48 2199
Масштабный митинг в Тбилиси
Масштабный митинг в Тбилиси ФОТО; ВИДЕО
19 апреля 2025, 23:38 4145
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
19 апреля 2025, 22:59 2282
Украинские военные не чувствуют перемирия
Украинские военные не чувствуют перемирия обновлено 01:48
01:48 6932

ЭТО ВАЖНО

Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
10:25 479
Протесты против Трампа по всей Америке
Протесты против Трампа по всей Америке
09:14 2046
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 6922
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2025, 19:13 3402
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
19 апреля 2025, 17:11 8244
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
00:09 4310
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь фото
19 апреля 2025, 23:57 2849
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
19 апреля 2025, 23:48 2199
Масштабный митинг в Тбилиси
Масштабный митинг в Тбилиси ФОТО; ВИДЕО
19 апреля 2025, 23:38 4145
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
19 апреля 2025, 22:59 2282
Украинские военные не чувствуют перемирия
Украинские военные не чувствуют перемирия обновлено 01:48
01:48 6932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться