Демократы недовольны «пробуждением» Байдена

15 апреля Джо Байден после долгого перерыва вновь появился на публичном мероприятии и выступил с речью, в которой раскритиковал позицию администрации Трампа по ряду вопросов. Однако некоторые демократы предпочли бы, чтобы бывший президент отошел на второй план в то время, пока партия предпринимает усилия, чтобы оправиться от поражения на выборах президента и в Конгресс, отмечает The Hill.

Издание приводит слова пресс-секретаря бывшей первой леди США Майкла ЛаРосы, который считает, что возвращение Байдена стало «прекрасным подарком для Белого дома, президента Трампа и консервативных СМИ в то время, когда они находились под пристальным вниманием из-за последствий введения Трампом масштабных пошлин».

ЛаРоса также отметил, что внутри Демократической партии по отношению к Байдену «распространено негативное отношение и даже гнев», добавив, что это не изменится в ближайшем будущем.

Другие стратеги-демократы также заявили, что сейчас неподходящее время для возвращения Байдена в публичное пространство, особенно с учетом того, что опросы общественного мнения показывают все большее недовольство американцев экономической политикой Трампа.

В феврале The Hill писал, что американцы считают Байдена худшим из ныне живущих президентов США. Одобряют деятельность Байдена на посту президента в период с 2021 по 2025 год 39% опрошенных, в то время как 57% негативно оценивают его работу.