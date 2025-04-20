В Китае уже интернет 10G

Компания Huawei совместно с China Unicom запустили первую широкополосную сеть 10G, передает Mydrivers.

Сеть доступна в районе Сюнъань вблизи Пекина.

«Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань. Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON», — пишет издание.

Фактическая скорость загрузки по сети 10G достигает 9834 Мбит/с, скорость отправки — 1008 Мбит/с. Время задержек сократилось до трех миллисекунд.

Технологию называют перспективной для развития будущих приложений и услуг, для которых необходима высокая пропускная способность, в частности, для дополненной и виртуальной реальности.