USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

В Китае уже интернет 10G

10:46 214

Компания Huawei совместно с China Unicom запустили первую широкополосную сеть 10G, передает Mydrivers.

Сеть доступна в районе Сюнъань вблизи Пекина.

«Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань. Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON», — пишет издание.

Фактическая скорость загрузки по сети 10G достигает 9834 Мбит/с, скорость отправки — 1008 Мбит/с. Время задержек сократилось до трех миллисекунд.

Технологию называют перспективной для развития будущих приложений и услуг, для которых необходима высокая пропускная способность, в частности, для дополненной и виртуальной реальности.

Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
10:25 485
Протесты против Трампа по всей Америке
Протесты против Трампа по всей Америке
09:14 2048
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 6924
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2025, 19:13 3403
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
19 апреля 2025, 17:11 8244
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
00:09 4312
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь фото
19 апреля 2025, 23:57 2849
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
19 апреля 2025, 23:48 2200
Масштабный митинг в Тбилиси
Масштабный митинг в Тбилиси ФОТО; ВИДЕО
19 апреля 2025, 23:38 4146
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
19 апреля 2025, 22:59 2283
Украинские военные не чувствуют перемирия
Украинские военные не чувствуют перемирия обновлено 01:48
01:48 6933

ЭТО ВАЖНО

Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
10:25 485
Протесты против Трампа по всей Америке
Протесты против Трампа по всей Америке
09:14 2048
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 6924
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2025, 19:13 3403
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
19 апреля 2025, 17:11 8244
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
Как оппозиция может победить Эрдогана? Все расклады
00:09 4312
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь
ХАМАС в Анкаре. Турция обещает помочь фото
19 апреля 2025, 23:57 2849
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
Нетаньяху: Израиль продолжит войну. Иначе опять будет резня
19 апреля 2025, 23:48 2200
Масштабный митинг в Тбилиси
Масштабный митинг в Тбилиси ФОТО; ВИДЕО
19 апреля 2025, 23:38 4146
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
У Азербайджана уже 6 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге
19 апреля 2025, 22:59 2283
Украинские военные не чувствуют перемирия
Украинские военные не чувствуют перемирия обновлено 01:48
01:48 6933
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться