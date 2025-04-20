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Семьи заложников вышли на протесты

10:59 946

Тысячи жителей Израиля в субботу, 19 апреля, вышли на протесты с требованием к властям заключить соглашение об освобождении заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа.

Deutsche Welle передает, что демонстранты призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вернуть оставшихся 59 заложников ХАМАС домой в рамках единой сделки.

По израильским данным, в настоящее время в секторе Газа остаются 24 живых заложника и тела 35 погибших. «Совершите этот смелый, сионистский, еврейский, гуманистический шаг. И если для этого нужно закончить войну - закончите войну», - призвал освобожденный в феврале бывший заложник Омер Шем-Това, пришедший на митинг в центре Тель-Авива.

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников в данный момент зашли в тупик из-за существенных разногласий сторон, отмечает DW. ХАМАС требует гарантий того, что после освобождения последних заложников Израиль прекратит военные действия и выведет свои войска из сектора Газа. Израиль же настаивает на полном уничтожении ХАМАС в Газе и постоянном военном присутствии в отдельных районах. «Мы не закончим «Войну за возрождение Израиля», пока не уничтожим ХАМАС в Газе и не вернем всех наших заложников домой», - заявил в своем вечернем обращении Биньямин Нетаньяху.

По мнению семей заложников, за громкими словами и лозунгами премьер-министр Израиля пытается скрыть отсутствие реального плана. «О каком возрождении может идти речь, если заложники, похищенные при его правлении и уже более полутора лет находящиеся в плену из-за его военного руководства, до сих пор не возвращены?» - отмечается в заявлении форума родственников заложников.

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