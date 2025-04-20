Китай все меньше закупает российской нефти

В январе-марте Россия поставила в Китай на 14,7% меньше нефти, чем в прошлом году за такой же период. Объем поставок сократился до 24,31 млн т, сообщает Главное таможенное управление Китая.

За март Россия поставила Китаю 8,85 млн т нефти. Это на 14% больше, чем в феврале. Стоимость поставок за март составила $4,6 млрд — на 9% больше, чем за месяц до этого, передает ТАСС сообщение ведомства.

Всего стоимость поставок сырья за первый квартал составила $13 млрд. Это на 22% меньше, чем в первом квартале 2024 года. При этом РФ по-прежнему на первом месте по поставкам нефти в КНР. На сырье приходится более 40% стоимости всех поставок из РФ в Китай.