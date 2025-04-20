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Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай»

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Дмитрий Рой, автор haqqin.az
11:16 1822

США и Иран договорились о третьем раунде переговоров по ядерной программе Тегерана после переговоров в Риме.

Признаться, всегда удивляла безудержная готовность комментаторов впадать в эйфорию и оптимизм по поводу каких-то там «подвижек» на переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Что, кстати, опять, в который уже по счету раз, повторяется, как речь заходит об итогах второго раунда переговоров, состоявшихся в Риме.

Иранская и американская делегации сидят в разных кабинетах, между которыми курсирует представитель Омана, который передает им записки и устные сообщения от другой стороны переговоров, что с трудом можно назвать нормальным развитием диалога

Прежде всего, стоит начать с того, что переговоры по-прежнему остаются непрямыми. Иранская и американская делегации сидят в разных кабинетах, между которыми курсирует представитель Омана, который передает им записки и устные сообщения от другой стороны переговоров, что с трудом можно назвать нормальным развитием диалога. С помощью такой вот «оманской почты» полноценные серьезные обсуждения и углубленные дискуссии, на которых только и возможна выработка серьезных решений, вряд ли возможны.

Высокопоставленный американский чиновник, которого цитирует информационное агентство Associated Press, заявил, что на встрече в Риме был достигнут «очень хороший прогресс». С ним согласен и министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад Аль Бусаиди, который также высоко оценил итог встречи, заявив, что переговоры набирают обороты и «возможно даже маловероятное».

Хотелось бы спросить этих, безусловно, уважаемых людей: а где они видят этот самый прогресс и что понимают под «возможным маловероятным»? То, что переговоры еще идут? И, возможно, станут прямыми?

Хотелось бы спросить господина Аль Бусаиди, а где он видит прогресс?

Реальных подвижек после двух раундов переговоров – ноль целых, ноль десятых. Тегеран по-прежнему не желает обсуждать демонтаж центрифуг для обогащения урана, полное прекращение его обогащения и сокращение запасов уже обогащенного. Он по-прежнему отказывается вести переговоры о своей программе баллистических ракет и поддержке Тегераном своих прокси на Ближнем Востоке. Аббас Аракчи называет попытки американцев включить в повестку переговоров эти вопросы «выдвижением необоснованных и нереалистичных требований».

Даже взяв в руки лупу, какой-то «прогресс» на этих переговорах разглядеть совершенно невозможно, и испытывать оптимизм от данного процесса – это откровенное «натягивание совы на глобус». А тут еще Израиль продолжает «плескать бензин в костерок», заявляя, что, несмотря ни на что, он нанесет удар по Ирану, какой бы ни была в этом вопросе позиция Дональда Трампа.

А Нетаньяху все за свое: смерть Ирану!

Но хозяину Белого дома нужны победные реляции. Близятся 100 дней – и перед американской публикой надо отчитываться об успехах, список которых в международной повестке Штатов как-то не очень впечатляет. Поэтому Белый дом сейчас пытается любую ситуацию, где нет явного провала, представить победой. Пасхальное перемирие в 30 часов в Украине – ура Трампу. Непрямые переговоры с Ираном, которые только в самом начале, – выдающееся достижение. Массированные удары по хуситам – вообще грандиозный успех, никогда такого не было.

Сводки об успехах американской администрацией буквально выжимаются из каждого информационного повода, совсем как в старые советские времена. Ну а то, что они не всегда отражают реальное положение дел – да помилуйте, кто в современном мире уже спустя неделю об этом вспомнит. Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай».

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