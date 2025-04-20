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«Война» Трампа с главой Федрезерва угрожает доллару и финансовым рынкам

11:20 1679

Президент США Дональд Трамп надолго подорвал доверие к доллару своими «агрессивными действиями насчет пошлин», но, если он уволит главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, «доверие пострадает еще больше, учитывая развитие событий на рынке облигаций».

Об этом в интервью La Tribune Dimanche заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард.

США могут столкнуться с повышенными расходами на обслуживание долга и «глубоким беспорядком в экономике страны», считает Ломбард.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл

По его мнению, 10-процентная пошлина США для стран ЕС влечет «серьезные риски для мировой торговли». Ломбард призвал глав европейских компаний проявить «патриотизм» и сотрудничать с правительствами своих стран, чтобы Европа не проиграла в пошлинной войне.

По сведениям Politico, министр финансов Скотт Бессент непублично тоже предупреждал Белый дом о дестабилизации финансовых рынков в случае попытки уволить главу ФРС. «Я не думаю, что [Трамп] это сделает, но, честно говоря, это граната с выдернутой чекой», — сказал источник издания, напомнив, что президент США давно раздражен Пауэллом.

Как объясняет издание, увольнение неизбежно встревожит рынки, поскольку именно уверенность инвесторов, что регулятор для принятия решений опирается на экономические соображения, а не краткосрочные политические цели, остается ключевым звеном в финансовой репутации США.

Опасения насчет отставки главы ФРС усилились в середине недели, когда Трамп резко раскритиковал его работу в связи с нежеланием снижать ключевую ставку. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп не сказал, что хочет немедленной отставки главы ФРС: «Я им недоволен. Я дал ему это знать. Если я захочу, чтобы он ушел, он уйдет оттуда очень быстро, поверьте мне».

ФРС — независимое федеральное агентство, выполняющее роль центробанка США, которое проводит денежно-кредитную политику и регулирует финансовую систему страны. Президент США почти не имеет полномочий уволить главу ФРС. Члены Совета управляющих регулятора назначаются на 14-летний срок, глава государства может снять их с должности лишь за неправомерное поведение или должностное преступление — это ограничение создано, чтобы защитить регулятор от политического вмешательства. «Я не думаю, что это решение будет применяться к ФРС, но я не знаю. Это ситуация, за которой мы внимательно следим», — сказал Пауэлл, комментируя вероятное развитие событий. Срок его полномочий истекает через год.

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