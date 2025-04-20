Для Fox News Киев «российский» город. Украина требует ответа

Украина требует официальных извинений от американского телеканала Fox News за то, что тот в эфире обозначил Киев «российским».
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.
Скандальная ситуация произошла во время трансляции пасхального богослужения, когда в титрах появилась надпись: «Пасхальное богослужение: Киев, Россия».
«Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, должны быть извинения и расследование того, кто допустил ошибку», - прокомментировал инцидент Тихий.
Телеканал вел трансляцию пасхального богослужения Православной церкви Украины из Михайловского златоверхого собора в Киеве параллельно с трансляцией богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве, в котором участвовали президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл. Основным было видео из Москвы, в «окне» рядом транслировалось богослужение из Киева.
РБК-Украина отмечает, что телеканал дал в эфир обращение к россиянам патриарха Кирилла, в котором он призвал к «единству исторической Руси» и «миру», который должен охватить пространства, получившие «благодать в киевской купели крещения».
* * * 11:50
Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию в Киеве, обозначил украинскую столицу как часть России, сообщают украинские СМИ.
Сначала телеканал указал все правильно, подписав трансляцию «Киев, Украина». Но после короткой паузы и нового включения канал изменил подпись на «Киев, Россия». С такой надписью трансляция из Михайловского златоверхого монастыря оставалась более 30 минут.
Fox News также еще полчаса показывал трансляцию службы в московском храме Христа Спасителя. Это богослужение провел патриарх Кирилл. На нем в том числе присутствовал президент России Владимир Путин.
Пасха отмечается 20 апреля, православное и католическое празднество в этом году совпадают.