Китай разработал и успешно испытал неядерную «водородную бомбу»

Китайские исследователи успешно испытали взрывное устройство на основе водорода, в котором не используются какие-либо ядерные материалы.

По данным издания, устройство разработано Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). В такой бомбе используется химическое соединение гидрид магния. Во время испытательного взрыва двухкилограммового устройства возник огненный шар температурой более 1 тыс. градусов по Цельсию.

«При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенялся», - приводит газета слова авторов проекта, которым руководит научный сотрудник CSSC Ван Сюэфэн.

По мнению создателей устройства, «такая комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширной территории».

Как указывает SCMP, при этом пока неясно, собирается ли Народно-освободительная армия Китая использовать такое оружие и каким образом.