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Германию призывают готовиться к войне в 2027 году

12:14 914

Масштабный план перевооружения бундесвера нельзя затягивать на десятилетия, нужно готовиться к войне с Россией уже в 2027 году.

Такое мнение в интервью немецкому агентству dpa, опубликованному в воскресенье, 20 апреля, выразил Эд Арнольд - старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Эксперт полагает, что страны НАТО могут оказаться втянутыми в военный конфликт с Россией в течение двух лет. Скорее всего, это произойдет в Сувалкском коридоре, но очаг может возникнуть и в других местах.

Поэтому, считает он, сейчас бундесвер должен в первую очередь наращивать арсенал тяжелой военной техники: танков Leopard 2 A8, дальнобойных крылатых ракет TAURUS, бронемашин Boxer, зенитных ракет IRIS-T и установок Gepard.

По словам Арнольда, Германия могла бы «значительно увеличить» их производство так, чтобы снабжать и бундесвер, и союзников в Европе.

Одновременно эксперт призвал Берлин заново оценить решения о закупке американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot с учетом политических изменений в США.

Аналитик отметил, что война в Украине доказала, что не всегда важно иметь самую передовую технику: «Украина показывает, что не всегда нужно иметь лучшее. Просто нужно быть немного лучше противника».

В качестве примера он привел беспилотники: «Изменение методов ведения войны означает, что беспилотники используются на самом низовом уровне». Арнольд отметил, что дроны стали «вездесущи на поле боя».

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