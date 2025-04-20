Бывшие соратники раскритиковали Трампа и назвали «королевским деспотом»

Об этом в открытом письме заявили видные республиканцы, в том числе работавшие в команде Трампа во время его первого президентского срока.

Преследование Белым домом двух бывших чиновников за их критику в адрес президента Дональда Трампа создает опасный прецедент и похоже на злоупотребление властью, присущее авторитарным странам.

«Независимо от партийной принадлежности, каждый американец должен отвергнуть идею, что гигантская власть президента может быть использована для личной мести. Таких действий скорее ждут от королевского деспота, чем от избранного лидера конституционной республики. Это путь автократии, а не демократии», — сказано в письме, которое цитирует РБК.

Подписавшиеся призвали Трампа отменить свои указы, а его подчиненных — не следовать приказам, подрывающим их присягу, политизирующим деятельность ведомств и нарушающим основы Конституции.

Письмо подписали бывшие конгрессмены из палаты представителей и сената США — демократы и республиканцы, главы консервативных и либеральных аналитических центров. В их числе бывший помощник Трампа по коммуникациям Энтони Скарамуччи, экс-адвокат президента Тай Кобб.

Обращение было составлено в связи с двумя указами Трампа. Документы были направлены против Кристофера Кребса (курировал обеспечение безопасности президентских выборов 2020 года) и Майлза Тейлора (возглавлял штаб Министерства внутренней безопасности во время первого срока Трампа), которые публично выступили с критикой действий президента США. Кроме того, Трамп приказал генпрокурору Пэм Бонди и министру внутренней безопасности Кристи Ноэм провести расследование в отношении экс-чиновников и сообщить о результатах в Белый дом.