USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

Бывшие соратники раскритиковали Трампа и назвали «королевским деспотом»

12:30 711

Преследование Белым домом двух бывших чиновников за их критику в адрес президента Дональда Трампа создает опасный прецедент и похоже на злоупотребление властью, присущее авторитарным странам.

Об этом в открытом письме заявили видные республиканцы, в том числе работавшие в команде Трампа во время его первого президентского срока.

«Независимо от партийной принадлежности, каждый американец должен отвергнуть идею, что гигантская власть президента может быть использована для личной мести. Таких действий скорее ждут от королевского деспота, чем от избранного лидера конституционной республики. Это путь автократии, а не демократии», — сказано в письме, которое цитирует РБК.

Подписавшиеся призвали Трампа отменить свои указы, а его подчиненных — не следовать приказам, подрывающим их присягу, политизирующим деятельность ведомств и нарушающим основы Конституции.

Письмо подписали бывшие конгрессмены из палаты представителей и сената США — демократы и республиканцы, главы консервативных и либеральных аналитических центров. В их числе бывший помощник Трампа по коммуникациям Энтони Скарамуччи, экс-адвокат президента Тай Кобб.

Обращение было составлено в связи с двумя указами Трампа. Документы были направлены против Кристофера Кребса (курировал обеспечение безопасности президентских выборов 2020 года) и Майлза Тейлора (возглавлял штаб Министерства внутренней безопасности во время первого срока Трампа), которые публично выступили с критикой действий президента США. Кроме того, Трамп приказал генпрокурору Пэм Бонди и министру внутренней безопасности Кристи Ноэм провести расследование в отношении экс-чиновников и сообщить о результатах в Белый дом.

Жест ради Трампа. Шансы – не нулевые
Жест ради Трампа. Шансы – не нулевые наша аналитика
12:36 1513
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай»
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай» главная тема
11:16 1825
Ганди подняли голову, а в Берлине и Буэнос-Айресе не стихает
Ганди подняли голову, а в Берлине и Буэнос-Айресе не стихает объектив haqqin.az
12:52 1200
Путина и Трампа объединяет одно: ненависть к Украине и Зеленскому
Путина и Трампа объединяет одно: ненависть к Украине и Зеленскому главная тема
19 апреля 2025, 22:27 4717
«Война» Трампа с главой Федрезерва угрожает доллару и финансовым рынкам
«Война» Трампа с главой Федрезерва угрожает доллару и финансовым рынкам
11:20 1681
«Пасхальное перемирие» Путина в Украине
«Пасхальное перемирие» Путина в Украине обновлено 09:46
09:46 21187
Азербайджан готовится к 2027 году…
Азербайджан готовится к 2027 году… аналитическая выкладка Boston Consulting Group
19 апреля 2025, 20:36 6651
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
10:25 2037
Протесты против Трампа по всей Америке
Протесты против Трампа по всей Америке
09:14 3636
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 8526
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2025, 19:13 3650

ЭТО ВАЖНО

Жест ради Трампа. Шансы – не нулевые
Жест ради Трампа. Шансы – не нулевые наша аналитика
12:36 1513
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай»
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай» главная тема
11:16 1825
Ганди подняли голову, а в Берлине и Буэнос-Айресе не стихает
Ганди подняли голову, а в Берлине и Буэнос-Айресе не стихает объектив haqqin.az
12:52 1200
Путина и Трампа объединяет одно: ненависть к Украине и Зеленскому
Путина и Трампа объединяет одно: ненависть к Украине и Зеленскому главная тема
19 апреля 2025, 22:27 4717
«Война» Трампа с главой Федрезерва угрожает доллару и финансовым рынкам
«Война» Трампа с главой Федрезерва угрожает доллару и финансовым рынкам
11:20 1681
«Пасхальное перемирие» Путина в Украине
«Пасхальное перемирие» Путина в Украине обновлено 09:46
09:46 21187
Азербайджан готовится к 2027 году…
Азербайджан готовится к 2027 году… аналитическая выкладка Boston Consulting Group
19 апреля 2025, 20:36 6651
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
10:25 2037
Протесты против Трампа по всей Америке
Протесты против Трампа по всей Америке
09:14 3636
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 8526
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2025, 19:13 3650
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться