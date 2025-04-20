Дуров с голым торсом поздравляет с Пасхой из хлева

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров поздравил отмечающих Пасху с праздником. Пост с пожеланиями он выложил в своем телеграм-канале.

«С Пасхой — днем свободы и возрождения», — написал Дуров, опубликовав фото, на котором он с голым торсом сидит в хлеву в окружении ягнят, его ноги укрыты белой тканью, пишет РБК.

В 2014 году Дуров уехал из России, сейчас живет в ОАЭ. По данным на апрель 2025 года, предприниматель занимает 118-е место в списке Forbes самых богатых людей мира с состоянием $17,1 млрд. В марте сообщалось, что ежемесячная аудитория Telegram превысила 1 млрд пользователей.