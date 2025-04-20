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Ганди подняли голову, а в Берлине и Буэнос-Айресе не стихает

объектив haqqin.az
Отдел информации
12:52 1205

Аресты сторонников оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» во время протестов, начавшихся после того, как лидера оппозиции Рахула Ганди и его мать Соню Ганди обвинили в отмывании денег

Газа (Палестина). Девушка на месте израильского удара по палаточному лагерю для беженцев в Хан-Юнисе

Берлин (Германия). Столкновения пропалестинских демонстрантов с полицейскими

Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста против пенсионных реформ

Иерусалим (Израиль). Схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

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«Пасхальное перемирие» Путина в Украине
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09:46 21187
Азербайджан готовится к 2027 году…
Азербайджан готовится к 2027 году… аналитическая выкладка Boston Consulting Group
19 апреля 2025, 20:36 6652
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
Демократы недовольны «пробуждением» Байдена
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