Ганди подняли голову, а в Берлине и Буэнос-Айресе не стихает

Аресты сторонников оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» во время протестов, начавшихся после того, как лидера оппозиции Рахула Ганди и его мать Соню Ганди обвинили в отмывании денег
Газа (Палестина). Девушка на месте израильского удара по палаточному лагерю для беженцев в Хан-Юнисе
Берлин (Германия). Столкновения пропалестинских демонстрантов с полицейскими
Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста против пенсионных реформ
Иерусалим (Израиль). Схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
Лагос (Нигерия). Члены католической церкви Святого Доминика принимают участие в реконструкции распятия Иисуса Христа
Альварайнш (Бразилия). Коренной житель этнической группы Майоруна на фоне дерева сейба