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Министры Трампа «сделали свой ход», чтобы отложить введение пошлин

13:07 546

Президент США Дональд Трамп приостановил введение масштабных пошлин после того, как министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник нашли момент, чтобы побеседовать с ним.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Бессент и Лютник хотели поговорить с Трампом наедине, но этому мешал главный сторонник пошлинной войны — торговый советник президента Питер Наварро. Как отметила WSJ, тот «постоянно крутился» близ Овального кабинета.

Утром 9 апреля у Наварро была запланирована встреча с советником по экономике Кевином Хассетом в другой части Белого дома, что позволило Бессенту и Лютнику «сделать свой ход». Два министра поспешили в Овальный кабинет на незапланированную встречу с президентом, чтобы воспользоваться «узким окном» в расписании Наварро, и убедили Трампа приостановить действие пошлин. Наварро отсутствовал и не мог спорить с ними и приводить контраргументы.

Бессент и Лютник оставались в Овальном кабинете, пока Трамп не опубликовал пост в Truth Social о 90-дневной паузе по масштабным пошлинам. Сразу после этого Бессент и пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт вышли к репортерам для публичного заявления.

Представитель Бессента не подтвердил и не опроверг информацию WSJ, представитель Лютника заверил, что команда президента работает сообща: «Представление, что мы играем в «Сплетницу», просто ложно — мы полностью сосредоточены на реализации планов президента Трампа».

«Очередной фейк от анонимных источников, стремящихся разделить и подчинить себе торговую команду», — написал Наварро.

Пошлины стали причиной конфликта Наварро с другими приближенными к Трампу. За день до приостановки действия масштабных тарифов произошла публичная заочная перепалка между Наварро и миллиардером Илоном Маском.

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