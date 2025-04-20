Министры Трампа «сделали свой ход», чтобы отложить введение пошлин

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп приостановил введение масштабных пошлин после того, как министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник нашли момент, чтобы побеседовать с ним.

Бессент и Лютник хотели поговорить с Трампом наедине, но этому мешал главный сторонник пошлинной войны — торговый советник президента Питер Наварро. Как отметила WSJ, тот «постоянно крутился» близ Овального кабинета.

Утром 9 апреля у Наварро была запланирована встреча с советником по экономике Кевином Хассетом в другой части Белого дома, что позволило Бессенту и Лютнику «сделать свой ход». Два министра поспешили в Овальный кабинет на незапланированную встречу с президентом, чтобы воспользоваться «узким окном» в расписании Наварро, и убедили Трампа приостановить действие пошлин. Наварро отсутствовал и не мог спорить с ними и приводить контраргументы.

Бессент и Лютник оставались в Овальном кабинете, пока Трамп не опубликовал пост в Truth Social о 90-дневной паузе по масштабным пошлинам. Сразу после этого Бессент и пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт вышли к репортерам для публичного заявления.

Представитель Бессента не подтвердил и не опроверг информацию WSJ, представитель Лютника заверил, что команда президента работает сообща: «Представление, что мы играем в «Сплетницу», просто ложно — мы полностью сосредоточены на реализации планов президента Трампа».

«Очередной фейк от анонимных источников, стремящихся разделить и подчинить себе торговую команду», — написал Наварро.

Пошлины стали причиной конфликта Наварро с другими приближенными к Трампу. За день до приостановки действия масштабных тарифов произошла публичная заочная перепалка между Наварро и миллиардером Илоном Маском.