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Глобальный дефицит фисташек: «виноват» дубайский шоколад

13:20 663

Стремительный рост популярности дубайского шоколада привел к глобальному дефициту фисташек и резкому росту цен на них, пишет Financial Times.

Стоимость ядер фисташек подскочила за год с $7,65 до $10,30 за фунт, сообщил изданию ореховый трейдер CG Hacking. В компании отметили, что, когда появился новый десерт, шоколатье скупали «все ядра, которые им попадались», из-за чего остальным покупателям их не хватило.

«На данный момент фисташковый мир практически исчерпан», — заявил представитель компании Джайлс Хакинг.

Иран — второй по величине мировой производитель фисташек. За последние полгода республика экспортировала в ОАЭ на 40% фисташек больше, чем за 12 месяцев до этого, следует из статистики таможенной службы Ирана.

Нынешний дефицит фисташек последовал за низким спросом на фисташки в 2023 году, когда предложение фисташек превысило интерес покупателей, что привело к падению цен, напомнил FT член правления Иранской ассоциации производителей фисташек Бехруз Агах.

Британский производитель шоколада Prestat Group пожаловался, что дубайский шоколад «появился словно из ниоткуда» и теперь его можно обнаружить в любом магазине. «Никто оказался к этому не готов», — отметил генеральный директор Чарльз Жандро, рассказывая о трудностях с приобретением измельченного теста, используемого в креме (катаифи).

FT отмечает, что из-за высокого спроса на дубайский шоколад некоторые магазины в Великобритании ограничивают количество плиток, которое может купить один человек. Британский производитель шоколада Prestat Group также сообщал, что у компании не хватает ресурсов на изготовление достаточного количества дубайского шоколада.

Дубайский шоколад — десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой и/или кунжутной пасты. Лакомство появилось в 2021 году, его придумал эмиратский производитель шоколада FIX. Популярность дубайский шоколад приобрел в декабре 2023 года после того, как видеообзор на него в TikTok собрал 120 млн просмотров и превратил дубайский шоколад в мировую сенсацию.

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