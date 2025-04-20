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«Пасхальное перемирие» работает: боевые столкновения сошли к нулю

13:43 566

В Генштабе ВСУ сообщили, что с 22:00 до 08:00 20 апреля на фронте зафиксировано 20 боевых столкновений, что значительно меньше, чем в предыдущие дни.

В воскресной утренней сводке военного ведомства говорится, что за минувшие сутки, 19 апреля, по подсчетам Генштаба ВСУ, на фронте было зафиксировано 127 боестолкновений.

Днем ранее на российско-украинском фронте было зафиксировано 162 боевых столкновения, в четверг — 143, в среду — 125. «Таким образом, в субботу фиксировалось снижение активности противника после длительного роста», — подсчитало «Интерфакс-Украина».

На Покровском направлении в субботу ВСУ отразили 39 атак, в пятницу — 54, в четверг — 64, в среду — 29. Существенно снизилась активность россиян и на Харьковском направлении (две атаки в субботу, семь в пятницу), сообщил Генштаб ВСУ.

Тем временем российское военное ведомство утверждает, что ВСУ нарушают перемирие. По данным Минобороны России, которые цитируют российские информагентства, «ВСУ после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции ВС РФ, осуществили 900 ударов БПЛА». При этом российские военные, утверждает Минобороны, «строго соблюдали режим прекращения огня».

Накануне президент России Владимир Путин объявил о 30-часовом пасхальном перемирии, которое началось в 18:00 по московскому времени. Утром воскресенья президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия пытается создать впечатление «пасхального перемирия», в то время как «боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются». По его словам, на территории Курской и Белгородской областей России «пасхальные заявления Путина не распространились».

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