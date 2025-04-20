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Разлив нефти из российского нефтетанкера

14:23 1391

В торговом порту российского города Холмск на юге Сахалинской области утром 20 апреля произошел разлив топлива из нефтяного танкера «Александр Кащук», сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«При перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на 6 причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в г. Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — говорится в отчете ведомства.

Сахалинская транспортная прокуратура взяла на контроль проведение аварийно-спасательной операции и организует проверку по факту инцидента.

«Александр Кащук» длиной 85 и шириной почти 13 метров был спущен на воду в 2009 году. Судно эксплуатируется «Хабаровской топливной компанией». В апреле 2024 года танкер принимал участие в учениях Росморречфлота в порту Холмска в рамках «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» при перевалке топлива.

Предыдущий разлив нефтепродуктов на Дальнем Востоке произошел в начале 2025 года.

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