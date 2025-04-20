Разлив нефти из российского нефтетанкера

«При перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на 6 причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в г. Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — говорится в отчете ведомства.

В торговом порту российского города Холмск на юге Сахалинской области утром 20 апреля произошел разлив топлива из нефтяного танкера «Александр Кащук», сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Сахалинская транспортная прокуратура взяла на контроль проведение аварийно-спасательной операции и организует проверку по факту инцидента.

«Александр Кащук» длиной 85 и шириной почти 13 метров был спущен на воду в 2009 году. Судно эксплуатируется «Хабаровской топливной компанией». В апреле 2024 года танкер принимал участие в учениях Росморречфлота в порту Холмска в рамках «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» при перевалке топлива.

Предыдущий разлив нефтепродуктов на Дальнем Востоке произошел в начале 2025 года.