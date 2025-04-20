Британские истребители поднялись на перехват российских самолетов

Отмечается, что британские истребители Typhoon взлетели после того, как самолеты РФ подлетели близко к границе НАТО, чем вызвали тревогу. Перехваты будут использованы британским правительством как дополнительное «доказательство роста российской угрозы» с целью убедить США не сворачивать свое военное присутствие в Европе, отмечает издание.

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) дважды за менее чем 48 часов поднимались в воздух для защиты воздушного пространства НАТО от российских самолетов. Об этом сообщает The Telegraph.

The Telegraph утверждает, что это первый случай, когда RAF были привлечены в рамках операции Chessman – новой миссии НАТО, направленной на усиление воздушной обороны Европы.

Во вторник, 15 апреля, два истребителя Typhoon, базирующиеся на авиабазе в Мальборке (Польша), были подняты для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Менее чем через 48 часов другая пара самолетов была отправлена для сдерживания неустановленного самолета, вылетевшего из Калининградской области, между Польшей и Литвой.

Как отмечается, самолеты, которые являются частью флота из шести единиц, были размещены в Польше три недели назад в рамках совместной оборонительной операции со шведскими ВВС.